Aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in de bulunduğu bazı kulüpler sosyal medya hesaplarından Samsunspor'un 31 yıllık acısını paylaştı.

Beşiktaş paylaşımında "Kırmızı-beyazın yanına siyahın eklendiği, Samsunspor

ve Türk spor tarihinin en acı günlerinden biri olan 20 Ocak 1989'un yıl dönümünde Samsunspor camiasının acısını bir kez daha yürekten paylaşıyoruz" açıklamasını yaparken Fenerbahçe ise "31 yıl önce bugün, trafik kazasında hayatını kaybeden Samsunspor kafilesini saygı ve rahmetle anıyoruz" paylaşımında bulundu.

Galatasaray, "20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına gitmek için yola çıkan Samsunspor kafilesinin yaptığı trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcular ve teknik heyet personelini rahmetle anıyoruz", Trabzonspor "31 yıl önce bugün Samsunspor kafilesinin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sporcuları saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullanırken Medipol Başakşehir ise "Tarih ne olursa olsun...

Onları hiçbir zaman unutmayacağız." mesajını paylaştı.

BtcTurk Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor da sosyal medya hesaplarından Karadeniz ekibinin acısına ortak oldu.

Samsunspor futbol takımının 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara sayfaları arasında yer aldı.

Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs, Havza ilçesinde kamyon ile çarpışmıştı. Kazada teknik direktör Nuri Asan ile futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirmişti.

Karadeniz ekibi, bu kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyazlı renklerine "siyah"ı da eklemişti.