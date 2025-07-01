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        Haberler Bilgi Gündem Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de fikstür tarihi belli oldu!

        Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı fikstür çekimiyle resmen başlayacak. Yeni sezonda oynanacak kritik derbilerin ve önemli mücadelelerin tarihleri, çekilecek kura sonucu netleşecek. Taraftarların merakla beklediği "Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtı da belli oldu. Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 20:52 Güncelleme: 01.07.2025 - 20:52
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        Süper Lig’de yeni sezonun perdesi fikstür çekimiyle aralanıyor! Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunda takımların karşı karşıya geleceği tarihi derbiler ve kritik karşılaşmaların takvimi, yapılacak kura sonrası belli olacak. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği fikstür çekimiyle birlikte yeni sezonun yol haritası da şekillenmiş olacak. İşte ayrıntılar...

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        SÜPER LİG 2025-2026 FİKSTÜR ÇEKİMİ

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimi Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak. Kura çekiminin yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

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        SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek.

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        İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

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