Spor Toto Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de zirve yarışında bu akşam Fenerbahçe Ankaragücü deplasmanından 2-1 yenik ayrılarak büyük yara aldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 22. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|22
|12
|7
|3
|41
|22
|19
|43
|2.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|21
|12
|6
|3
|40
|24
|16
|42
|3.TRABZONSPOR A.Ş.
|20
|12
|5
|3
|45
|20
|25
|41
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|21
|11
|6
|4
|41
|20
|21
|39
|5.GALATASARAY A.Ş.
|21
|11
|6
|4
|35
|17
|18
|39
|6.FENERBAHÇE A.Ş.
|22
|11
|5
|6
|41
|26
|15
|38
|7.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|22
|11
|3
|8
|34
|28
|6
|36
|8.GÖZTEPE A.Ş.
|21
|9
|6
|6
|28
|23
|5
|33
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|21
|7
|6
|8
|31
|35
|-4
|27
|10.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|20
|6
|6
|8
|34
|29
|5
|24
|11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|20
|7
|3
|10
|21
|30
|-9
|24
|12.YUKATEL DENİZLİSPOR
|22
|6
|6
|10
|21
|30
|-9
|24
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|21
|5
|6
|10
|30
|39
|-9
|21
|14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|22
|4
|8
|10
|17
|30
|-13
|20
|15.MKE ANKARAGÜCÜ
|22
|4
|8
|10
|20
|38
|-18
|20
|16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|21
|4
|7
|10
|20
|38
|-18
|19
|17.KASIMPAŞA A.Ş.
|21
|4
|4
|13
|28
|46
|-18
|16
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|22
|3
|6
|13
|22
|54
|-32
|15
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 22. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ
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