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Süper Lig güncel puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve fikstürü

Süper Lig puan durumu 22. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 2019 - 2020 sezonu 22. hafta zirve yarışında haftanın açılış maçında Başakşehir evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Bu akşam oynanan maçta ise Ankaragücü evinde Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla geçti. İşte, Spor Toto Süper Lig 22. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...

Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de zirve yarışında bu akşam Fenerbahçe Ankaragücü deplasmanından 2-1 yenik ayrılarak büyük yara aldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 22. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK22127341221943
2.DEMİR GRUP SİVASSPOR21126340241642
3.TRABZONSPOR A.Ş.20125345202541
4.AYTEMİZ ALANYASPOR21116441202139
5.GALATASARAY A.Ş.21116435171839
6.FENERBAHÇE A.Ş.22115641261538
7.BEŞİKTAŞ A.Ş.2211383428636
8.GÖZTEPE A.Ş.219662823533
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.217683135-427
10.BTC TURK YENİ MALATYASPOR206683429524
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2073102130-924
12.YUKATEL DENİZLİSPOR2266102130-924
13.GENÇLERBİRLİĞİ2156103039-921
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2248101730-1320
15.MKE ANKARAGÜCÜ2248102038-1820
16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2147102038-1819
17.KASIMPAŞA A.Ş.2144132846-1816
18.HES KABLO KAYSERİSPOR2236132254-3215

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 22. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ

14.02.2020 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK1 - 0BEŞİKTAŞ A.Ş. 

 

15.02.2020 14:00 YUKATEL DENİZLİSPOR0 - 1HES KABLO KAYSERİSPOR 

 

15.02.2020 17:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR1 - 3GÖZTEPE A.Ş. 

 

15.02.2020 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ2 - 1FENERBAHÇE A.Ş. 

 

16.02.2020 13:30 AYTEMİZ ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ 

 

16.02.2020 16:00 TRABZONSPOR A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR 

 

16.02.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR 

 

17.02.2020 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 

 

17.02.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. 
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