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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 2000 yılından sonraki en pahalı transferini Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Peki Süper Lig'deki en pahalı transferler hangileri? Türkiye'ye transfer olmuş en yüksek bonservis bedelli 20 oyuncuyu sizin için derlerdik...

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  • Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!

    Badou Ndiaye - Galatasaray

    7.5 milyon euro
  • Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!

    Simon Kjaer - Fenerbahçe

    7.65 milyon euro
  • Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!

    Stephen Appiah - Fenerbahçe

    8 milyon euro
  • Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!

    Rodrigo Tabata - Beşiktaş

    8 milyon euro
  • Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!

    Josef de Souza - Fenerbahçe 

    8 milyon euro
  • Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!

    Maicon - Galatasaray

    8 milyon euro
  • Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!

    Zvjezdan Misimovic - Galatasaray

    8.5 milyon euro
  • Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!

    Nordin Ambrabat - Galatasaray 

    8.6 milyon euro
  • Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!

    Mehmet Topuz - Fenerbahçe 

    9 milyon euro
  • Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!

    Mamadou Niang - Fenerbahçe

    9 milyon euro
  • Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!

    Elvir Baljic - Fenerbahçe

    9.5 milyon euro
  • Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!

    Moussa Sow - Fenerbahçe

    10 milyon euro
  • Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!

    Raul Meireles - Fenerbahçe

    10 milyon euro
  • Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!

    Younes Belhanda - Galatasaray

    10 milyon euro
  • Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!

    Bruma - Galatasaray

    13 milyon euro
  • Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!

    Emmanuel Emenike - Fenerbahçe

    13 milyon euro
  • Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!

    Mbaye Diagne - Galatasaray 

    13 milyon euro
  • Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!

    Daniel Güiza - Fenerbahçe 

    14 milyon euro
  • Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!

    Nicolo Zaniolo - Galatasaray

    15 milyon euro
  • Süper Lig'in en pahalı transferleri: Galatasaray'ın futbolcuları zirvede!

    Jardel - Galatasaray 

    17 milyon euro

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