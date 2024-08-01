Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Süper Lig ne zaman başlıyor? 2024-2025 sezonu başlangıç tarihi ve Süper Lig 1. Hafta maç fikstürü/programı

        Süper Lig başlangıç tarihi: 2024-2025 Süper Lig ne zaman başlıyor?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig başlangıç tarihi için Ağustos ayını işaret etmişti. 2024-2025 sezonu Süper Lig 1. ve 2. hafta maç programı da geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Tuttukları takımların maçlarını kaçırmak istemeyen taraftarlar Ağustos ayına girilmesiyle beraber ligin başlayacağı tarih ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. İşte TFF açıklamasına göre 2024-2025 Süper Lig başlangıç tarihi ile 1. ve 2. Hafta maç fikstürü…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 17:23 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig’de 2024-2025 sezonu için nefesler tutuldu. Tuttukları takımların maçlarını tribünden ya da ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ligin başlayacağı tarih için araştırmalara başladı. 2024-2025 sezonu Süper Lig fikstürü geçtiğimiz haftalarda çekildi. Böylece 1. ve 2. Hafta maç programı belli oldu. Bodrumspor, Göztepe ve Eyüpspor'un da yer aldığı yeni sezonda 19 takım mücadele edecek. Peki Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig başlangıç tarihi...

        2

        2024-2025 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Süper Lig 2024-2025 sezonunda 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

        Ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakaları ile sona erecek.

        3

        SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta maçlarıyla başlayacak.

        Sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

        4

        TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 13 Eylül'de sona erecek.

        5

        Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı şöyle:

        1. hafta

        9 Ağustos Cuma

        21.00 Galatasaray - Hatayspor

        10 Ağustos Cumartesi

        19.15 Kasımpaşa - Konyaspor

        21.45 Antalyaspor - Göztepe

        21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor

        11 Ağustos Pazar

        19.15 Sivasspor - Trabzonspor

        21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

        21.45 Samsunspor - Beşiktaş

        12 Ağustos Pazartesi

        21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir

        21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK

        2. hafta

        16 Ağustos Cuma

        21.00 Konyaspor - Galatasaray

        17 Ağustos Cumartesi

        19.15 Kayserispor - Sivasspor

        21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

        21.45 Göztepe - Fenerbahçe

        18 Ağustos Pazar

        19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor

        21.45 Gaziantep FK - Samsunspor

        21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

        19 Ağustos Pazartesi

        21.00 Hatayspor - Kasımpaşa

        21.00 Eyüpspor - Bodrum FK

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        AÖF kayıt ücretlerine zam
        AÖF kayıt ücretlerine zam
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        İstanbul'da ilginç anlar: Evdeki hırsızları gören köpek oralı bile olmadı
        İstanbul'da ilginç anlar: Evdeki hırsızları gören köpek oralı bile olmadı
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        "Kimseden talimat almam!"
        "Kimseden talimat almam!"