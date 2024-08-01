Süper Lig’de 2024-2025 sezonu için nefesler tutuldu. Tuttukları takımların maçlarını tribünden ya da ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ligin başlayacağı tarih için araştırmalara başladı. 2024-2025 sezonu Süper Lig fikstürü geçtiğimiz haftalarda çekildi. Böylece 1. ve 2. Hafta maç programı belli oldu. Bodrumspor, Göztepe ve Eyüpspor'un da yer aldığı yeni sezonda 19 takım mücadele edecek. Peki Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig başlangıç tarihi...