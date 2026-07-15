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        Haberler Bilgi Spor SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR? Süper Lig 2026 - 2027 sezonu ne zaman başlıyor? Süper Lig ilk maç ne zaman?

        SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR? Süper Lig 2026 - 2027 sezonu ne zaman başlıyor? Süper Lig ilk maç ne zaman?

        Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonda takımlar şampiyonluk yarışı, Avrupa kupası hedefleri ve ligde kalma mücadelesi için sahaya çıkmaya hazırlanırken, maç takvimi ve sezon başlangıç tarihi de belli oldu. Peki, Süper Lig 2026 - 2027 sezonu ne zaman başlıyor? Süper Lig ilk maç ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 12:05 Güncelleme:
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        1

        Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonda takımlar şampiyonluk yarışı, Avrupa kupası hedefleri ve ligde kalma mücadelesi için sahaya çıkmaya hazırlanırken, maç takvimi ve sezon başlangıç tarihi de belli oldu. Peki, Süper Lig 2026 - 2027 sezonu ne zaman başlıyor? Süper Lig ilk maç ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        SÜPER LİG 2026 - 2027 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan 2026-2027 sezonu takvimine göre, Trendyol Süper Lig’de yeni sezon heyecanı 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Futbolseverlerin uzun süredir beklediği lig maratonu, bu tarihte yapılacak ilk maçla birlikte resmen start alacak.

        3

        SÜPER LİG İLK MAÇ NE ZAMAN?

        2026-2027 sezonu Trendyol Süper Lig heyecanı, 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak Gaziantep FK ile Alanyaspor arasındaki mücadeleyle resmen başlayacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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