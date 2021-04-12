"Ligde kalmamız zor ama imkansız değil"

Spor Toto Süper Lig 34. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de otuz dördüncü hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 34. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 34. HAFTA PUAN DURUMU

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

10.04.2021 13:30 ATAKAŞ HATAYSPOR 2 - 3 GÖZTEPE A.Ş. 10.04.2021 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 0 TRABZONSPOR A.Ş. 10.04.2021 19:00 GALATASARAY A.Ş. 1 - 1 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 11.04.2021 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 3 - 1 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 11.04.2021 16:00 MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ 11.04.2021 16:00 HES KABLO KAYSERİSPOR 0 - 1 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 11.04.2021 19:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 2 - 4 BEŞİKTAŞ A.Ş. 12.04.2021 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. - HELENEX YENİ MALATYASPOR 12.04.2021 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR 12.04.2021 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

Haftayı bay geçen takım

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