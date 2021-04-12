Spor Toto Süper Lig 34. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de otuz dördüncü hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 34. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 34. HAFTA PUAN DURUMU
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|10.04.202113:30
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|2 - 3
|GÖZTEPE A.Ş.
|10.04.202116:00
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|0 - 0
|TRABZONSPOR A.Ş.
|10.04.202119:00
|GALATASARAY A.Ş.
|1 - 1
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|11.04.202113:30
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|3 - 1
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|11.04.202116:00
|MKE ANKARAGÜCÜ
|2 - 1
|GENÇLERBİRLİĞİ
|11.04.202116:00
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|0 - 1
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|11.04.202119:00
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|2 - 4
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|12.04.202116:00
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|HELENEX YENİ MALATYASPOR
|12.04.202119:00
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|12.04.202119:00
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
Haftayı bay geçen takım
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
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