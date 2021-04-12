Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol
ABONE OL

Süper Lig puan durumu 12 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 34. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 34. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Lider Beşiktaş deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti ve en yakın rakibi ile puan farkını 7'ye çıkardı. İşte, Spor Toto Süper Lig 34. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu 12 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 34. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 34. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de otuz dördüncü hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 34. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 34. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.32224670333770
2.FENERBAHÇE A.Ş.32196756322463
3.GALATASARAY A.Ş.32195862313162
4.TRABZONSPOR A.Ş.33161074031958
5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.311311746341250
6.AYTEMİZ ALANYASPOR321471149341549
7.ATAKAŞ HATAYSPOR321471153401349
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.331310104839949
9.DEMİR GRUP SİVASSPOR32111474438647
10.GÖZTEPE A.Ş.331210114944546
11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR3391593241-942
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR321010123940-140
13.MKE ANKARAGÜCÜ32106163951-1236
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.32812123649-1336
15.KASIMPAŞA A.Ş.3298153548-1335
16.HELENEX YENİ MALATYASPOR31712123945-633
17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK3289153551-1633
18.HES KABLO KAYSERİSPOR3289152441-1733
19.GENÇLERBİRLİĞİ3287173055-2531
20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR33610173256-2428
21.YUKATEL DENİZLİSPOR3168172752-2526

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

10.04.202113:30ATAKAŞ HATAYSPOR2 - 3GÖZTEPE A.Ş.

10.04.202116:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.0 - 0TRABZONSPOR A.Ş.

10.04.202119:00GALATASARAY A.Ş.1 - 1FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

11.04.202113:30DEMİR GRUP SİVASSPOR3 - 1İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

11.04.202116:00MKE ANKARAGÜCÜ2 - 1GENÇLERBİRLİĞİ

11.04.202116:00HES KABLO KAYSERİSPOR0 - 1FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

11.04.202119:00BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2 - 4BEŞİKTAŞ A.Ş.

12.04.202116:00KASIMPAŞA A.Ş.-HELENEX YENİ MALATYASPOR

12.04.202119:00AYTEMİZ ALANYASPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR

12.04.202119:00FENERBAHÇE A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

Haftayı bay geçen takım
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Spor yazarlarından Erzurumspor - Beşiktaş maçı yorumu
FUTBOL"O maçtan önce 'şampiyonum' diyemez!"
Talisca: “Türkiye’ye döneceğim”
FUTBOL"Türkiye’ye döneceğim"
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i
FUTBOLFenerbahçe'nin ilk 11'i!
Mehmet Ak: Ligde kalmamız zor ama imkansız değil
FUTBOL"Ligde kalmamız zor ama imkansız değil"
Mesut Özil'den Cenk Tosun'a geçmiş olsun mesajı
FUTBOLCenk Tosun'a geçmiş olsun mesajı
Atletico Madrid puan kaybına rağmen liderliği aldı
FUTBOLAtletico puan kaybına rağmen liderliği aldı
Premier Lig'de Arsenal, Sheffield United'ı 3-0 yendi
FUTBOLArsenal, Sheffield'ı 3-0'la geçti
Sergen Yalçın: Zor bir 8 haftaya giriyoruz
FUTBOL"Zor bir 8 haftaya giriyoruz"
Serdar Ali Çelikler'den Erzurumspor - Beşiktaş maçı yorumu
FUTBOLŞampi...
BB Erzurumspor: 2 - Beşiktaş: 4 | MAÇ SONUCU
FUTBOLKartal hata yapmadı!