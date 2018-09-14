Süper Lig puan durumu tablosuna göre 5. haftaya namağlup giren Kasımpaşa 12 puanla lider konumda. Peşinden gelen Galatasaray ise 9 puanla 2. sırada bulunuyor. Süper Lig'in 5. hafta perdesi Galatasaray - Kasımpaşa arasında oynanacak maç ile start alacak ve puan durumu yeniden şekillenecek. İşte 14 Eylül Süper Lig güncel puan durumu ve 5. hafta maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU - (5. HAFTA)

Süper Lig 5. hafta güncel puan durumu aşağıdaki gibidir. Oynanacak maç sonuçlarına göre tablo güncellenecek.

O G B M A Y AV P 1 Kasımpaşa 4 4 0 0 10 4 6 12 2 Galatasaray 4 3 0 1 10 5 5 9 3 Başakşehir 4 3 0 1 7 3 4 9 4 Kayserispor 4 2 2 0 5 2 3 8 5 Konyaspor 4 2 2 0 8 6 2 8 6 Trabzonspor 4 2 1 1 9 5 4 7 7 Beşiktaş 4 2 1 1 8 6 2 7 8 Yeni Malatyaspor 4 2 1 1 4 2 2 7 9 Antalyaspor 4 2 1 1 8 8 0 7 10 Ankaragücü 4 1 1 2 6 7 -1 4 11 Sivasspor 4 1 1 2 3 7 -4 4 12 Bursaspor 4 0 3 1 3 4 -1 3 13 Fenerbahçe 4 1 0 3 4 6 -2 3 14 Göztepe 4 1 0 3 2 5 -3 3 15 Alanyaspor 4 1 0 3 1 9 -8 3 16 Rizespor 4 0 2 2 4 6 -2 2 17 Akhisarspor 4 0 2 2 4 7 -3 2 18 BB Erzurumspor 4 0 1 3 3 7 -4 1

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Maç sonuçları belli oldukça liste güncellenecek...

14 EYLÜL CUMA

Galatasaray - Kasımpaşa:

15 EYLÜL CUMARTESİ

Ankaragücü - Akhisarspor:

Göztepe - Kayserispor:

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor:

16 EYLÜL PAZAR

Sivasspor - BB Erzurumspor:

Başakşehir - Antalyaspor:

Rizespor - Bursaspor:

Konyaspor - Fenerbahçe:

17 EYLÜL PAZARTESİ

Alanyaspor - Trabzonspor:

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