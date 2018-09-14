Süper Lig puan durumu tablosuna göre 5. haftaya namağlup giren Kasımpaşa 12 puanla lider konumda. Peşinden gelen Galatasaray ise 9 puanla 2. sırada bulunuyor. Süper Lig'in 5. hafta perdesi Galatasaray - Kasımpaşa arasında oynanacak maç ile start alacak ve puan durumu yeniden şekillenecek. İşte 14 Eylül Süper Lig güncel puan durumu ve 5. hafta maç sonuçları...
SÜPER LİG PUAN DURUMU - (5. HAFTA)
Süper Lig 5. hafta güncel puan durumu aşağıdaki gibidir. Oynanacak maç sonuçlarına göre tablo güncellenecek.
|
|
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Kasımpaşa
|4
|4
|0
|0
|10
|4
|6
|12
|2
|Galatasaray
|4
|3
|0
|1
|10
|5
|5
|9
|3
|Başakşehir
|4
|3
|0
|1
|7
|3
|4
|9
|4
|Kayserispor
|4
|2
|2
|0
|5
|2
|3
|8
|5
|Konyaspor
|4
|2
|2
|0
|8
|6
|2
|8
|6
|Trabzonspor
|4
|2
|1
|1
|9
|5
|4
|7
|7
|Beşiktaş
|4
|2
|1
|1
|8
|6
|2
|7
|8
|Yeni Malatyaspor
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|2
|7
|9
|Antalyaspor
|4
|2
|1
|1
|8
|8
|0
|7
|10
|Ankaragücü
|4
|1
|1
|2
|6
|7
|-1
|4
|11
|Sivasspor
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|-4
|4
|12
|Bursaspor
|4
|0
|3
|1
|3
|4
|-1
|3
|13
|Fenerbahçe
|4
|1
|0
|3
|4
|6
|-2
|3
|14
|Göztepe
|4
|1
|0
|3
|2
|5
|-3
|3
|15
|Alanyaspor
|4
|1
|0
|3
|1
|9
|-8
|3
|16
|Rizespor
|4
|0
|2
|2
|4
|6
|-2
|2
|17
|Akhisarspor
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|18
|BB Erzurumspor
|4
|0
|1
|3
|3
|7
|-4
|1
SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Maç sonuçları belli oldukça liste güncellenecek...
14 EYLÜL CUMA
Galatasaray - Kasımpaşa:
15 EYLÜL CUMARTESİ
Ankaragücü - Akhisarspor:
Göztepe - Kayserispor:
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor:
16 EYLÜL PAZAR
Sivasspor - BB Erzurumspor:
Başakşehir - Antalyaspor:
Rizespor - Bursaspor:
Konyaspor - Fenerbahçe:
17 EYLÜL PAZARTESİ
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