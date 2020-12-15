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Süper Lig puan durumu 15 Aralık! Spor Toto Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Süper Lig puan durumu 13. hafta oynanacak maçlar öncesinde sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın açılış karşılaşması Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanacak. Medipol Baaşkşehir ise bu haftayı bay geçecek. İşte, Spor Toto Süper Lig 13. hafta fikstürü ve TFF puan durumu...

Süper Lig puan durumu 15 Aralık! Spor Toto Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Spor Toto Süper Lig 13. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de onüçüncü hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 13. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 13. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR128222271526
2.GALATASARAY A.Ş.117221971223
3.FENERBAHÇE A.Ş.127232216623
4.BEŞİKTAŞ A.Ş.116142119219
5.GÖZTEPE A.Ş.124621913618
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.114611714318
7.KASIMPAŞA A.Ş.125341615118
8.ATAKAŞ HATAYSPOR105321313018
9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.124532015517
10.YENİ MALATYASPOR114431413116
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR114341511415
12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK124351818015
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.114341618-215
14.TRABZONSPOR A.Ş.123541316-314
15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR123541216-414
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR11254912-311
17.GENÇLERBİRLİĞİ11326917-811
18.HES KABLO KAYSERİSPOR11245612-610
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR122371121-109
20.YUKATEL DENİZLİSPOR111371021-116
21.MKE ANKARAGÜCÜ101271119-85

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

18.12.202019:00FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş.

19.12.202013:30GÖZTEPE A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR

19.12.202016:00TRABZONSPOR A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

19.12.202016:00YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş.

19.12.202019:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.

20.12.202013:30GENÇLERBİRLİĞİ-MKE ANKARAGÜCÜ

20.12.202016:00YUKATEL DENİZLİSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR

20.12.202019:00BEŞİKTAŞ A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

21.12.202019:00İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR

21.12.202019:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR

Haftayı bay geçen takım
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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