Spor Toto Süper Lig 13. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de onüçüncü hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 13. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 13. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 12 8 2 2 22 7 15 26 2.GALATASARAY A.Ş. 11 7 2 2 19 7 12 23 3.FENERBAHÇE A.Ş. 12 7 2 3 22 16 6 23 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 11 6 1 4 21 19 2 19 5.GÖZTEPE A.Ş. 12 4 6 2 19 13 6 18 6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 11 4 6 1 17 14 3 18 7.KASIMPAŞA A.Ş. 12 5 3 4 16 15 1 18 8.ATAKAŞ HATAYSPOR 10 5 3 2 13 13 0 18 9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 12 4 5 3 20 15 5 17 10.YENİ MALATYASPOR 11 4 4 3 14 13 1 16 11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 11 4 3 4 15 11 4 15 12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 12 4 3 5 18 18 0 15 13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 11 4 3 4 16 18 -2 15 14.TRABZONSPOR A.Ş. 12 3 5 4 13 16 -3 14 15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 12 3 5 4 12 16 -4 14 16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 11 2 5 4 9 12 -3 11 17.GENÇLERBİRLİĞİ 11 3 2 6 9 17 -8 11 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 11 2 4 5 6 12 -6 10 19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 12 2 3 7 11 21 -10 9 20.YUKATEL DENİZLİSPOR 11 1 3 7 10 21 -11 6 21.MKE ANKARAGÜCÜ 10 1 2 7 11 19 -8 5

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

18.12.2020 19:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. 19.12.2020 13:30 GÖZTEPE A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR 19.12.2020 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 19.12.2020 16:00 YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş. 19.12.2020 19:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. 20.12.2020 13:30 GENÇLERBİRLİĞİ - MKE ANKARAGÜCÜ 20.12.2020 16:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR 20.12.2020 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 21.12.2020 19:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR 21.12.2020 19:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - HES KABLO KAYSERİSPOR

Haftayı bay geçen takım

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK