Spor Toto Süper Lig 42. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de kırk ikinci hafta maçları oynanacak ve şampiyon ile küme düşen son ekip belli olacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 42. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 42. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 39 25 6 8 87 43 44 81 2.GALATASARAY A.Ş. 39 25 6 8 77 35 42 81 3.FENERBAHÇE A.Ş. 39 24 7 8 70 40 30 79 4.TRABZONSPOR A.Ş. 39 18 14 7 48 36 12 68 5.DEMİR GRUP SİVASSPOR 39 15 17 7 52 42 10 62 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 39 17 10 12 62 52 10 61 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 39 16 9 14 57 45 12 57 8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 39 15 12 12 59 51 8 57 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 39 14 13 12 58 51 7 55 10.GÖZTEPE A.Ş. 39 13 12 14 58 57 1 51 11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 39 12 13 14 49 48 1 49 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 39 12 12 15 53 67 -14 48 13.KASIMPAŞA A.Ş. 39 12 10 17 46 55 -9 46 14.HELENEX YENİ MALATYASPOR 39 10 15 14 48 50 -2 45 15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 39 11 12 16 41 55 -14 45 16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 39 9 16 14 41 55 -14 43 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 39 9 14 16 34 50 -16 41 18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 40 10 10 20 44 68 -24 40 19.MKE ANKARAGÜCÜ 39 10 8 21 46 64 -18 38 20.GENÇLERBİRLİĞİ 39 10 8 21 43 74 -31 38 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 39 6 10 23 37 72 -35 28

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 42. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

15.05.2021 20:30 MKE ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR 15.05.2021 20:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - KASIMPAŞA A.Ş. 15.05.2021 20:30 HES KABLO KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. 15.05.2021 20:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 15.05.2021 20:30 ATAKAŞ HATAYSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 15.05.2021 20:30 GALATASARAY A.Ş. - HELENEX YENİ MALATYASPOR 15.05.2021 20:30 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR 15.05.2021 20:30 GÖZTEPE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. 15.05.2021 20:30 TRABZONSPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ 15.05.2021 20:30 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Haftayı bay geçen takım

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR