Spor Toto Süper Lig 19. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de ondokuzuncu hafta maçları sona erdi. İşte, Spor Toto Süper Lig 19. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 19. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|18
|12
|2
|4
|41
|21
|20
|38
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|18
|12
|2
|4
|38
|22
|16
|38
|3.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|18
|9
|7
|2
|33
|20
|13
|34
|4.GALATASARAY A.Ş.
|18
|10
|3
|5
|34
|16
|18
|33
|5.ATAKAŞ HATAYSPOR
|18
|9
|4
|5
|27
|22
|5
|31
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|13
|30
|7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|6
|27
|8.TRABZONSPOR A.Ş.
|18
|7
|6
|5
|20
|21
|-1
|27
|9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|-6
|25
|10.YENİ MALATYASPOR
|18
|6
|6
|6
|25
|24
|1
|24
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|18
|5
|8
|5
|20
|22
|-2
|23
|12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|18
|6
|5
|7
|25
|29
|-4
|23
|13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|18
|6
|4
|8
|26
|24
|2
|22
|14.GÖZTEPE A.Ş.
|18
|5
|7
|6
|24
|22
|2
|22
|15.KASIMPAŞA A.Ş.
|18
|6
|4
|8
|21
|29
|-8
|22
|16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|18
|5
|6
|7
|23
|34
|-11
|21
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|18
|5
|4
|9
|19
|34
|-15
|19
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|18
|4
|4
|10
|12
|23
|-11
|16
|19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|19
|4
|4
|11
|18
|34
|-16
|16
|20.MKE ANKARAGÜCÜ
|18
|4
|3
|11
|21
|30
|-9
|15
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|14
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|15.01.202119:00
|GENÇLERBİRLİĞİ
|1 - 3
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|16.01.202113:30
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|2 - 3
|GÖZTEPE A.Ş.
|16.01.202116:00
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|1 - 1
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|16.01.202116:00
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|2 - 1
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|16.01.202119:00
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|1 - 1
|TRABZONSPOR A.Ş.
|17.01.202113:30
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|0 - 2
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|17.01.202116:00
|YENİ MALATYASPOR
|4 - 1
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|17.01.202119:00
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|2 - 0
|GALATASARAY A.Ş.
|18.01.202119:00
|KASIMPAŞA A.Ş.
|1 - 2
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|18.01.202119:00
|FENERBAHÇE A.Ş.
|3 - 1
|MKE ANKARAGÜCÜ
Haftayı bay geçen takım
AYTEMİZ ALANYASPOR
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