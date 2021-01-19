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SPOR TOTO SÜPER LİG 19. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.18122441212038
2.FENERBAHÇE A.Ş.18122438221638
3.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.1897233201334
4.GALATASARAY A.Ş.18103534161833
5.ATAKAŞ HATAYSPOR189452722531
6.AYTEMİZ ALANYASPOR1893629161330
7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.187653024627
8.TRABZONSPOR A.Ş.187652021-127
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR196762026-625
10.YENİ MALATYASPOR186662524124
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR185852022-223
12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK186572529-423
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR186482624222
14.GÖZTEPE A.Ş.185762422222
15.KASIMPAŞA A.Ş.186482129-822
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.185672334-1121
17.GENÇLERBİRLİĞİ185491934-1519
18.HES KABLO KAYSERİSPOR1844101223-1116
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1944111834-1616
20.MKE ANKARAGÜCÜ1843112130-915
21.YUKATEL DENİZLİSPOR1835101730-1314

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

15.01.202119:00GENÇLERBİRLİĞİ1 - 3FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

16.01.202113:30İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2 - 3GÖZTEPE A.Ş.

16.01.202116:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK1 - 1DEMİR GRUP SİVASSPOR

16.01.202116:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2 - 1HES KABLO KAYSERİSPOR

16.01.202119:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR1 - 1TRABZONSPOR A.Ş.

17.01.202113:30YUKATEL DENİZLİSPOR0 - 2ATAKAŞ HATAYSPOR

17.01.202116:00YENİ MALATYASPOR4 - 1ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

17.01.202119:00BEŞİKTAŞ A.Ş.2 - 0GALATASARAY A.Ş.

18.01.202119:00KASIMPAŞA A.Ş.1 - 2BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

18.01.202119:00FENERBAHÇE A.Ş.3 - 1MKE ANKARAGÜCÜ

Haftayı bay geçen takım
AYTEMİZ ALANYASPOR

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