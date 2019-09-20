Puan durumu bu akşam başlayan yeni hafta ile araştırılıyor. 2019 - 2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta maçları bu akşam oynanan Göztepe - Konyaspor maçı ile başladı. Geçen hafta Fenerbahçe'nin kural ihlali itirazlarına neden olan 3 - 1'lik galibiyetin ardından Alanyaspor haftaya lider başladı. TFF Spor Toto Süper Lig 5. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 5. HAFTA

1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2. Devre 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 4 4 0 0 11 4 7 12 2.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 4 2 2 0 4 2 2 8 3.FENERBAHÇE A.Ş. 4 2 1 1 9 5 4 7 4.YUKATEL DENİZLİSPOR 4 2 1 1 4 1 3 7 5.GALATASARAY A.Ş. 4 2 1 1 5 5 0 7 6.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 4 2 1 1 8 9 -1 7 7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 4 2 0 2 10 5 5 6 8.TRABZONSPOR A.Ş. 4 1 3 0 6 5 1 6 9.KONYASPOR 4 1 3 0 4 3 1 6 10.DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 1 2 1 6 4 2 5 11.ANTALYASPOR A.Ş. 4 1 2 1 5 6 -1 5 12.MKE ANKARAGÜCÜ 4 1 2 1 2 5 -3 5 13.BEŞİKTAŞ A.Ş. 4 1 1 2 6 7 -1 4 14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 4 1 1 2 4 7 -3 4 15.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 4 0 2 2 5 7 -2 2 16.GÖZTEPE A.Ş. 4 0 2 2 0 4 -4 2 17.GENÇLERBİRLİĞİ 4 0 1 3 4 9 -5 1 18.KASIMPAŞA A.Ş. 4 0 1 3 2 7 -5 1

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

20.09.2019 20:30 GÖZTEPE A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

21.09.2019 15:00 KASIMPAŞA A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

21.09.2019 17:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR

21.09.2019 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

22.09.2019 14:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

22.09.2019 16:30 GENÇLERBİRLİĞİ - AYTEMİZ ALANYASPOR

22.09.2019 19:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY A.Ş.

23.09.2019 20:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

23.09.2019 20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK