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HaberlerFutbol

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Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de dün akşam oynanan Fenerbahçe Beşiktaş maçı gündem oldu. İşte, Spor Toto Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 16. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.DEMİR GRUP SİVASSPOR16104234161834
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK1686227161130
3.FENERBAHÇE A.Ş.1684432201228
4.BEŞİKTAŞ A.Ş.168352321227
5.TRABZONSPOR A.Ş.1575328171126
6.GALATASARAY A.Ş.166641815324
7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR1665531211023
8.AYTEMİZ ALANYASPOR1565424141023
9.GÖZTEPE A.Ş.166551919023
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.166552527-223
11.YUKATEL DENİZLİSPOR156361616021
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.166281625-920
13.GENÇLERBİRLİĞİ164662728-118
14.KASIMPAŞA A.Ş.164392529-415
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR153661421-715
16.ANTALYASPOR A.Ş.163581528-1314
17.MKE ANKARAGÜCÜ162591332-1911
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR1624101436-2210

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ

20.12.2019 20:30 ANTALYASPOR A.Ş.2 - 2MKE ANKARAGÜCÜ 

 

21.12.2019 15:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR0 - 2ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 

 

21.12.2019 17:30 KASIMPAŞA A.Ş.3 - 4GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 

 

21.12.2019 20:00 GÖZTEPE A.Ş.2 - 1GALATASARAY A.Ş. 

 

22.12.2019 14:00 GENÇLERBİRLİĞİ2 - 2DEMİR GRUP SİVASSPOR 

 

22.12.2019 16:30 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR1 - 4MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 

 

22.12.2019 19:00 FENERBAHÇE A.Ş.3 - 1BEŞİKTAŞ A.Ş. 

 

23.12.2019 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. 

 

23.12.2019 20:00 YUKATEL DENİZLİSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR 
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