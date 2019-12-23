Spor Toto Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de dün akşam oynanan Fenerbahçe Beşiktaş maçı gündem oldu. İşte, Spor Toto Süper Lig 16. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 16. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.DEMİR GRUP SİVASSPOR 16 10 4 2 34 16 18 34 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 16 8 6 2 27 16 11 30 3.FENERBAHÇE A.Ş. 16 8 4 4 32 20 12 28 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 16 8 3 5 23 21 2 27 5.TRABZONSPOR A.Ş. 15 7 5 3 28 17 11 26 6.GALATASARAY A.Ş. 16 6 6 4 18 15 3 24 7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 16 6 5 5 31 21 10 23 8.AYTEMİZ ALANYASPOR 15 6 5 4 24 14 10 23 9.GÖZTEPE A.Ş. 16 6 5 5 19 19 0 23 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 16 6 5 5 25 27 -2 23 11.YUKATEL DENİZLİSPOR 15 6 3 6 16 16 0 21 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 16 6 2 8 16 25 -9 20 13.GENÇLERBİRLİĞİ 16 4 6 6 27 28 -1 18 14.KASIMPAŞA A.Ş. 16 4 3 9 25 29 -4 15 15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 15 3 6 6 14 21 -7 15 16.ANTALYASPOR A.Ş. 16 3 5 8 15 28 -13 14 17.MKE ANKARAGÜCÜ 16 2 5 9 13 32 -19 11 18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 16 2 4 10 14 36 -22 10

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ