Spor Toto Süper Lig 29. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin kaldığı yerden devam ettiği Süper Lig'de bu hafta şampiyonluk yolunda kritik maçlar oynandı. İşte, Spor Toto Süper Lig 29. hafta fikstürü ve puan durumu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 29. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|29
|17
|9
|3
|55
|27
|28
|60
|2.TRABZONSPOR A.Ş.
|29
|16
|10
|3
|65
|32
|33
|58
|3.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|29
|15
|8
|6
|50
|33
|17
|53
|4.GALATASARAY A.Ş.
|29
|14
|10
|5
|48
|26
|22
|52
|5.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|29
|15
|5
|9
|49
|35
|14
|50
|6.FENERBAHÇE A.Ş.
|29
|13
|7
|9
|51
|39
|12
|46
|7.AYTEMİZ ALANYASPOR
|29
|12
|9
|8
|49
|32
|17
|45
|8.GÖZTEPE A.Ş.
|29
|10
|8
|11
|36
|38
|-2
|38
|9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|29
|9
|10
|10
|35
|46
|-11
|37
|10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|29
|8
|11
|10
|41
|46
|-5
|35
|11.KASIMPAŞA A.Ş.
|28
|9
|5
|14
|42
|51
|-9
|32
|12.YUKATEL DENİZLİSPOR
|29
|8
|8
|13
|29
|42
|-13
|32
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|28
|8
|7
|13
|35
|47
|-12
|31
|14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|29
|8
|5
|16
|31
|49
|-18
|29
|15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|29
|7
|7
|15
|43
|46
|-3
|28
|16.HES KABLO KAYSERİSPOR
|29
|7
|7
|15
|33
|64
|-31
|28
|17.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|29
|5
|12
|12
|24
|40
|-16
|27
|18.MKE ANKARAGÜCÜ
|29
|5
|10
|14
|26
|49
|-23
|25
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 29. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|26.06.202021:00
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|3 - 0
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|27.06.202018:30
|FENERBAHÇE A.Ş.
|3 - 2
|BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|27.06.202021:00
|TRABZONSPOR A.Ş.
|1 - 1
|MKE ANKARAGÜCÜ
|27.06.202021:00
|GÖZTEPE A.Ş.
|3 - 3
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|28.06.202018:30
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|0 - 2
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|28.06.202018:30
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|2 - 2
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|28.06.202021:00
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|1 - 1
|GALATASARAY A.Ş.
|28.06.202021:00
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|1 - 1
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|29.06.202021:00
|GENÇLERBİRLİĞİ
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
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