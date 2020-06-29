Spor Toto Süper Lig 29. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin kaldığı yerden devam ettiği Süper Lig'de bu hafta şampiyonluk yolunda kritik maçlar oynandı. İşte, Spor Toto Süper Lig 29. hafta fikstürü ve puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 29. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 29 17 9 3 55 27 28 60 2.TRABZONSPOR A.Ş. 29 16 10 3 65 32 33 58 3.DEMİR GRUP SİVASSPOR 29 15 8 6 50 33 17 53 4.GALATASARAY A.Ş. 29 14 10 5 48 26 22 52 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 29 15 5 9 49 35 14 50 6.FENERBAHÇE A.Ş. 29 13 7 9 51 39 12 46 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 29 12 9 8 49 32 17 45 8.GÖZTEPE A.Ş. 29 10 8 11 36 38 -2 38 9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 29 9 10 10 35 46 -11 37 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 29 8 11 10 41 46 -5 35 11.KASIMPAŞA A.Ş. 28 9 5 14 42 51 -9 32 12.YUKATEL DENİZLİSPOR 29 8 8 13 29 42 -13 32 13.GENÇLERBİRLİĞİ 28 8 7 13 35 47 -12 31 14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 29 8 5 16 31 49 -18 29 15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 29 7 7 15 43 46 -3 28 16.HES KABLO KAYSERİSPOR 29 7 7 15 33 64 -31 28 17.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 29 5 12 12 24 40 -16 27 18.MKE ANKARAGÜCÜ 29 5 10 14 26 49 -23 25

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 29. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ