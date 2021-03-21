Spor Toto Süper Lig 31. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de otuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 31. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 31. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 28 20 3 5 62 29 33 63 2.GALATASARAY A.Ş. 30 19 4 7 61 27 34 61 3.FENERBAHÇE A.Ş. 29 18 4 7 53 30 23 58 4.TRABZONSPOR A.Ş. 30 16 7 7 39 30 9 55 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 29 14 7 8 48 28 20 49 6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 30 12 11 7 44 34 10 47 7.ATAKAŞ HATAYSPOR 29 13 7 9 48 36 12 46 8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 30 12 8 10 46 38 8 44 9.DEMİR GRUP SİVASSPOR 29 9 13 7 37 35 2 40 10.GÖZTEPE A.Ş. 30 10 9 11 43 41 2 39 11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 29 7 15 7 26 35 -9 36 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 29 8 10 11 36 47 -11 34 13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 28 8 9 11 34 35 -1 33 14.YENİ MALATYASPOR 29 7 11 11 37 41 -4 32 15.KASIMPAŞA A.Ş. 30 8 7 15 33 47 -14 31 16.HES KABLO KAYSERİSPOR 29 8 7 14 22 38 -16 31 17.MKE ANKARAGÜCÜ 29 8 5 16 35 49 -14 29 18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 29 7 8 14 32 48 -16 29 19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 29 6 9 14 27 46 -19 27 20.GENÇLERBİRLİĞİ 29 7 6 16 26 51 -25 27 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 28 6 6 16 26 50 -24 24

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

19.03.2021 16:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 3 - 0 HES KABLO KAYSERİSPOR 19.03.2021 19:00 GALATASARAY A.Ş. 3 - 4 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 20.03.2021 13:30 GENÇLERBİRLİĞİ 2 - 1 KASIMPAŞA A.Ş. 20.03.2021 16:00 GÖZTEPE A.Ş. 3 - 5 DEMİR GRUP SİVASSPOR 20.03.2021 16:00 YENİ MALATYASPOR 2 - 2 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 20.03.2021 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. 4 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ 21.03.2021 13:30 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 21.03.2021 13:30 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR 21.03.2021 16:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 21.03.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

Haftayı bay geçen takım

ATAKAŞ HATAYSPOR