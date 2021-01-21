Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol
ABONE OL

Süper Lig puan durumu 21 Ocak! Spor Toto Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Süper Lig puan durumu 19. hafta oynanacak son maç öncesinde sporseverler tarafından araştırılıyor. Hafta dört maç ile kapanıyor. Bu akşam zirve takibini sürdüren Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise Karagümrük deplasmanına çıkacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu...

Süper Lig puan durumu 21 Ocak! Spor Toto Süper Lig 19. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Spor Toto Süper Lig 19. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de onsekizinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 19. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 19. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.18122441212038
2.FENERBAHÇE A.Ş.18122438221638
3.GALATASARAY A.Ş.19113540172336
4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.1997333231034
5.ATAKAŞ HATAYSPOR199462824431
6.AYTEMİZ ALANYASPOR1893629161330
7.TRABZONSPOR A.Ş.198652322130
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.187653024627
9.YENİ MALATYASPOR197662725227
10.GÖZTEPE A.Ş.196762822625
11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR196762026-625
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.196672634-824
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR185852022-223
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK196582531-623
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR196492727022
16.KASIMPAŞA A.Ş.186482129-822
17.HES KABLO KAYSERİSPOR1954101423-919
18.GENÇLERBİRLİĞİ1954101938-1919
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1944111834-1616
20.MKE ANKARAGÜCÜ1843112130-915
21.YUKATEL DENİZLİSPOR1935111836-1814

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

19.01.202116:00HES KABLO KAYSERİSPOR2 - 0MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

19.01.202116:00GÖZTEPE A.Ş.4 - 0GENÇLERBİRLİĞİ

19.01.202119:00TRABZONSPOR A.Ş.3 - 1İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

20.01.202116:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.3 - 0GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

20.01.202116:00ATAKAŞ HATAYSPOR1 - 2YENİ MALATYASPOR

20.01.202119:00GALATASARAY A.Ş.6 - 1YUKATEL DENİZLİSPOR

21.01.202116:00BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR

21.01.202116:00FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş.

21.01.202119:00MKE ANKARAGÜCÜ-KASIMPAŞA A.Ş.

21.01.202119:00DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş.

Haftayı bay geçen takım
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih Karagümrük Beşiktaş CANLI YAYIN
FUTBOLKarşılaşma oynanıyor...
FLAŞ GELİŞME! Beşiktaş Hulk ile masada! Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi!
FUTBOLBeşiktaş'ta son dakika! Hulk...
İLK 11 BELLİ OLDU! Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLKararını verdi!
SICAK GELİŞMELER! Falcao ve İrfan Can'da son durum! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri
FUTBOLGalatasaray'da bombalar patlayacak!
Sivasspor, Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i! Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Sivas FB maçı hava kaç derece
FUTBOLFenerbahçe zorlu Sivasspor deplasmanında
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer sözleri!
FUTBOLAhmet Nur Çebi'den transfer sözleri!
Sergen Yalçın'dan 2 değişiklik
FUTBOLSergen Yalçın'dan 2 değişiklik
Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLFenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman?
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi hemşehrilerini heyecanlandırdı
FUTBOLMesut Özil hemşehrilerini heyecanlandırdı
Fatih Karagümrük'te Biglia riske edilmedi
FUTBOLBiglia riske edilmedi