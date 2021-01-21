Spor Toto Süper Lig 19. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de onsekizinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 19. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 19. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|18
|12
|2
|4
|41
|21
|20
|38
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|18
|12
|2
|4
|38
|22
|16
|38
|3.GALATASARAY A.Ş.
|19
|11
|3
|5
|40
|17
|23
|36
|4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|19
|9
|7
|3
|33
|23
|10
|34
|5.ATAKAŞ HATAYSPOR
|19
|9
|4
|6
|28
|24
|4
|31
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|13
|30
|7.TRABZONSPOR A.Ş.
|19
|8
|6
|5
|23
|22
|1
|30
|8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|6
|27
|9.YENİ MALATYASPOR
|19
|7
|6
|6
|27
|25
|2
|27
|10.GÖZTEPE A.Ş.
|19
|6
|7
|6
|28
|22
|6
|25
|11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|-6
|25
|12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|19
|6
|6
|7
|26
|34
|-8
|24
|13.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|18
|5
|8
|5
|20
|22
|-2
|23
|14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|19
|6
|5
|8
|25
|31
|-6
|23
|15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|19
|6
|4
|9
|27
|27
|0
|22
|16.KASIMPAŞA A.Ş.
|18
|6
|4
|8
|21
|29
|-8
|22
|17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|19
|5
|4
|10
|14
|23
|-9
|19
|18.GENÇLERBİRLİĞİ
|19
|5
|4
|10
|19
|38
|-19
|19
|19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|19
|4
|4
|11
|18
|34
|-16
|16
|20.MKE ANKARAGÜCÜ
|18
|4
|3
|11
|21
|30
|-9
|15
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|19
|3
|5
|11
|18
|36
|-18
|14
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|19.01.202116:00
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|2 - 0
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|19.01.202116:00
|GÖZTEPE A.Ş.
|4 - 0
|GENÇLERBİRLİĞİ
|19.01.202119:00
|TRABZONSPOR A.Ş.
|3 - 1
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|20.01.202116:00
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|3 - 0
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|20.01.202116:00
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|1 - 2
|YENİ MALATYASPOR
|20.01.202119:00
|GALATASARAY A.Ş.
|6 - 1
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|21.01.202116:00
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|21.01.202116:00
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|21.01.202119:00
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|21.01.202119:00
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
Haftayı bay geçen takım
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
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