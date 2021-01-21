Spor Toto Süper Lig 19. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de onsekizinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 19. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 19. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 18 12 2 4 41 21 20 38 2.FENERBAHÇE A.Ş. 18 12 2 4 38 22 16 38 3.GALATASARAY A.Ş. 19 11 3 5 40 17 23 36 4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 19 9 7 3 33 23 10 34 5.ATAKAŞ HATAYSPOR 19 9 4 6 28 24 4 31 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 18 9 3 6 29 16 13 30 7.TRABZONSPOR A.Ş. 19 8 6 5 23 22 1 30 8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 18 7 6 5 30 24 6 27 9.YENİ MALATYASPOR 19 7 6 6 27 25 2 27 10.GÖZTEPE A.Ş. 19 6 7 6 28 22 6 25 11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 19 6 7 6 20 26 -6 25 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 19 6 6 7 26 34 -8 24 13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 18 5 8 5 20 22 -2 23 14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 19 6 5 8 25 31 -6 23 15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 19 6 4 9 27 27 0 22 16.KASIMPAŞA A.Ş. 18 6 4 8 21 29 -8 22 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 19 5 4 10 14 23 -9 19 18.GENÇLERBİRLİĞİ 19 5 4 10 19 38 -19 19 19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 19 4 4 11 18 34 -16 16 20.MKE ANKARAGÜCÜ 18 4 3 11 21 30 -9 15 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 19 3 5 11 18 36 -18 14

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

19.01.2021 16:00 HES KABLO KAYSERİSPOR 2 - 0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 19.01.2021 16:00 GÖZTEPE A.Ş. 4 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ 19.01.2021 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. 3 - 1 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 20.01.2021 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 - 0 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 20.01.2021 16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR 1 - 2 YENİ MALATYASPOR 20.01.2021 19:00 GALATASARAY A.Ş. 6 - 1 YUKATEL DENİZLİSPOR 21.01.2021 16:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR 21.01.2021 16:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. 21.01.2021 19:00 MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA A.Ş. 21.01.2021 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

Haftayı bay geçen takım

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR