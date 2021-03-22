Spor Toto Süper Lig 31. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de otuz birinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 31. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 31. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|29
|20
|4
|5
|63
|30
|33
|64
|2.GALATASARAY A.Ş.
|30
|19
|4
|7
|61
|27
|34
|61
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|30
|18
|5
|7
|54
|31
|23
|59
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|30
|16
|7
|7
|39
|30
|9
|55
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|30
|14
|7
|9
|48
|29
|19
|49
|6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|10
|47
|7.ATAKAŞ HATAYSPOR
|29
|13
|7
|9
|48
|36
|12
|46
|8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|30
|12
|8
|10
|46
|38
|8
|44
|9.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|29
|9
|13
|7
|37
|35
|2
|40
|10.GÖZTEPE A.Ş.
|30
|10
|9
|11
|43
|41
|2
|39
|11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|30
|8
|15
|7
|29
|36
|-7
|39
|12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|29
|9
|9
|11
|35
|35
|0
|36
|13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|29
|8
|10
|11
|36
|47
|-11
|34
|14.YENİ MALATYASPOR
|29
|7
|11
|11
|37
|41
|-4
|32
|15.KASIMPAŞA A.Ş.
|30
|8
|7
|15
|33
|47
|-14
|31
|16.HES KABLO KAYSERİSPOR
|29
|8
|7
|14
|22
|38
|-16
|31
|17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|30
|7
|9
|14
|32
|48
|-16
|30
|18.MKE ANKARAGÜCÜ
|29
|8
|5
|16
|35
|49
|-14
|29
|19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|30
|6
|9
|15
|28
|49
|-21
|27
|20.GENÇLERBİRLİĞİ
|29
|7
|6
|16
|26
|51
|-25
|27
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|29
|6
|7
|16
|26
|50
|-24
|25
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|19.03.202116:00
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|3 - 0
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|19.03.202119:00
|GALATASARAY A.Ş.
|3 - 4
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|20.03.202113:30
|GENÇLERBİRLİĞİ
|2 - 1
|KASIMPAŞA A.Ş.
|20.03.202116:00
|GÖZTEPE A.Ş.
|3 - 5
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|20.03.202116:00
|YENİ MALATYASPOR
|2 - 2
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|20.03.202119:00
|TRABZONSPOR A.Ş.
|4 - 1
|MKE ANKARAGÜCÜ
|21.03.202113:30
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|3 - 1
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|21.03.202113:30
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|1 - 0
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|21.03.202116:00
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|0 - 0
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|21.03.202119:00
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|1 - 1
|FENERBAHÇE A.Ş.
Haftayı bay geçen takım
ATAKAŞ HATAYSPOR
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