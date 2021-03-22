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Süper Lig puan durumu 22 Mart 2021! Spor Toto Süper Lig 31. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 31. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın derbi maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 31. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 22 Mart 2021! Spor Toto Süper Lig 31. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 31. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de otuz birinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 31. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 31. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.29204563303364
2.GALATASARAY A.Ş.30194761273461
3.FENERBAHÇE A.Ş.30185754312359
4.TRABZONSPOR A.Ş.3016773930955
5.AYTEMİZ ALANYASPOR30147948291949
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.301211744341047
7.ATAKAŞ HATAYSPOR29137948361246
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.30128104638844
9.DEMİR GRUP SİVASSPOR2991373735240
10.GÖZTEPE A.Ş.30109114341239
11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR3081572936-739
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2999113535036
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.29810113647-1134
14.YENİ MALATYASPOR29711113741-432
15.KASIMPAŞA A.Ş.3087153347-1431
16.HES KABLO KAYSERİSPOR2987142238-1631
17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK3079143248-1630
18.MKE ANKARAGÜCÜ2985163549-1429
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR3069152849-2127
20.GENÇLERBİRLİĞİ2976162651-2527
21.YUKATEL DENİZLİSPOR2967162650-2425

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

19.03.202116:00FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.3 - 0HES KABLO KAYSERİSPOR

19.03.202119:00GALATASARAY A.Ş.3 - 4ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

20.03.202113:30GENÇLERBİRLİĞİ2 - 1KASIMPAŞA A.Ş.

20.03.202116:00GÖZTEPE A.Ş.3 - 5DEMİR GRUP SİVASSPOR

20.03.202116:00YENİ MALATYASPOR2 - 2GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

20.03.202119:00TRABZONSPOR A.Ş.4 - 1MKE ANKARAGÜCÜ

21.03.202113:30FRAPORT-TAV ANTALYASPOR3 - 1BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

21.03.202113:30İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR1 - 0AYTEMİZ ALANYASPOR

21.03.202116:00YUKATEL DENİZLİSPOR0 - 0MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

21.03.202119:00BEŞİKTAŞ A.Ş.1 - 1FENERBAHÇE A.Ş.

Haftayı bay geçen takım
ATAKAŞ HATAYSPOR

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