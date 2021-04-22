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SPOR TOTO SÜPER LİG 36. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.34226672353772
2.FENERBAHÇE A.Ş.34216761342769
3.GALATASARAY A.Ş.34206866333366
4.TRABZONSPOR A.Ş.35161274233960
5.ATAKAŞ HATAYSPOR341581157431453
6.AYTEMİZ ALANYASPOR341571252371552
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.331312849391051
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR34121574740751
9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.341311104940950
10.GÖZTEPE A.Ş.351211125148347
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.341012124454-1042
12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR35915113647-1142
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR341011134245-341
14.MKE ANKARAGÜCÜ34108164254-1238
15.HELENEX YENİ MALATYASPOR34813134046-637
16.KASIMPAŞA A.Ş.34910153750-1337
17.HES KABLO KAYSERİSPOR34811152643-1735
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR35810173658-2234
19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK3389163653-1733
20.GENÇLERBİRLİĞİ3488183460-2632
21.YUKATEL DENİZLİSPOR3469193259-2727

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 36. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

20.04.202116:00HES KABLO KAYSERİSPOR2 - 2GENÇLERBİRLİĞİ

20.04.202116:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.5 - 3İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

20.04.202116:00FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.1 - 1GÖZTEPE A.Ş.

20.04.202119:00DEMİR GRUP SİVASSPOR0 - 0BEŞİKTAŞ A.Ş.

20.04.202119:00ATAKAŞ HATAYSPOR3 - 2FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

21.04.202116:00BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1 - 0HELENEX YENİ MALATYASPOR

21.04.202116:00MKE ANKARAGÜCÜ1 - 1YUKATEL DENİZLİSPOR

21.04.202119:00GALATASARAY A.Ş.1 - 1TRABZONSPOR A.Ş.

22.04.202116:00AYTEMİZ ALANYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

22.04.202119:00KASIMPAŞA A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Haftayı bay geçen takım
FENERBAHÇE A.Ş.

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