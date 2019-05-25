Puan durumu son maçların oynanması ile araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçları bu akşam ve yarın akşam oynanacak maçlarla birlikte sona erecek. Şampiyonluğu geçen haftaki galibiyetiyle ilan eden Galatasaray bu akşam taraftarıyla şampiyonluğunu kutlayacak. Küme düşme bandındaki takımların durumu ise yarın akşamki maçlarla belli olacak. Bu akşam ise Konyaspor - Akhisarspor karşı karşıya gelecek. TFF Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:
PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 34. HAFTA
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY A.Ş.
|34
|20
|9
|5
|72
|36
|36
|69
|2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|34
|19
|10
|5
|49
|22
|27
|67
|3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|34
|19
|8
|7
|72
|46
|26
|65
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|34
|18
|9
|7
|64
|46
|18
|63
|5.EVKUR YENİ MALATYASPOR
|33
|13
|8
|12
|46
|44
|2
|47
|6.ANTALYASPOR A.Ş.
|33
|13
|6
|14
|38
|52
|-14
|45
|7.AYTEMİZ ALANYASPOR
|34
|12
|8
|14
|37
|43
|-6
|44
|8.ATİKER KONYASPOR
|33
|9
|16
|8
|40
|38
|2
|43
|9. FENERBAHÇE A.Ş.
|33
|10
|13
|10
|41
|43
|-2
|43
|10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|34
|9
|14
|11
|48
|50
|-2
|41
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|34
|10
|11
|13
|49
|54
|-5
|41
|12.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|33
|10
|11
|12
|35
|48
|-13
|41
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|33
|11
|7
|15
|37
|51
|-14
|40
|14.KASIMPAŞA A.Ş.
|34
|11
|6
|17
|53
|62
|-9
|39
|15.GÖZTEPE A.Ş.
|33
|10
|5
|18
|35
|41
|-6
|35
|16.BURSASPOR
|33
|6
|16
|11
|26
|36
|-10
|34
|17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|33
|7
|11
|15
|34
|43
|-9
|32
|18.AKHİSARSPOR
|33
|6
|8
|19
|33
|54
|-21
|26
24.05.2019 21:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 - 2 KASIMPAŞA A.Ş.
24.05.2019 21:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 - 3 GALATASARAY A.Ş.
24.05.2019 21:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2 - 3 TRABZONSPOR A.Ş.
25.05.2019 19:00 ATİKER KONYASPOR - AKHİSARSPOR
26.05.2019 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
26.05.2019 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
26.05.2019 19:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
26.05.2019 19:00 EVKUR YENİ MALATYASPOR - BURSASPOR
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