Puan durumu son maçların oynanması ile araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçları bu akşam ve yarın akşam oynanacak maçlarla birlikte sona erecek. Şampiyonluğu geçen haftaki galibiyetiyle ilan eden Galatasaray bu akşam taraftarıyla şampiyonluğunu kutlayacak. Küme düşme bandındaki takımların durumu ise yarın akşamki maçlarla belli olacak. Bu akşam ise Konyaspor - Akhisarspor karşı karşıya gelecek. TFF Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 34. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 34 20 9 5 72 36 36 69 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 34 19 10 5 49 22 27 67 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 34 19 8 7 72 46 26 65 4.TRABZONSPOR A.Ş. 34 18 9 7 64 46 18 63 5.EVKUR YENİ MALATYASPOR 33 13 8 12 46 44 2 47 6.ANTALYASPOR A.Ş. 33 13 6 14 38 52 -14 45 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 34 12 8 14 37 43 -6 44 8.ATİKER KONYASPOR 33 9 16 8 40 38 2 43 9. FENERBAHÇE A.Ş. 33 10 13 10 41 43 -2 43 10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 34 9 14 11 48 50 -2 41 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 34 10 11 13 49 54 -5 41 12.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 33 10 11 12 35 48 -13 41 13.MKE ANKARAGÜCÜ 33 11 7 15 37 51 -14 40 14.KASIMPAŞA A.Ş. 34 11 6 17 53 62 -9 39 15.GÖZTEPE A.Ş. 33 10 5 18 35 41 -6 35 16.BURSASPOR 33 6 16 11 26 36 -10 34 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 33 7 11 15 34 43 -9 32 18.AKHİSARSPOR 33 6 8 19 33 54 -21 26 Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.