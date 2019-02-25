Puan durumu nasıl? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçlarının teker teker sonuçlanmasıyla birlikte futbol severlerin puan durumuna da ilgisi yoğun oluyor. Bu akşamki Beşiktaş- Fenerbahçe maçı, liderlik yarışındaki rekabeti belirleyecek önemli karşılaşmalarından. TFF Spor Toto Süper Lig 23. hafta 25 Şubat Pazatesi günü maçlarının ardından puan durumu şöyle

PUAN DURUMU-SPOR TOTO SÜPER LİG 23. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 23 15 6 2 36 11 25 51 2.GALATASARAY A.Ş. 23 13 6 4 46 24 22 45 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 22 11 6 5 42 27 15 39 4.TRABZONSPOR A.Ş. 23 10 6 7 40 33 7 36 5.EVKUR YENİ MALATYASPOR 23 9 7 7 34 28 6 34 6.ATİKER KONYASPOR 23 8 10 5 29 24 5 34 7.ANTALYASPOR A.Ş. 23 9 5 9 24 32 -8 32 8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 23 8 7 8 33 34 -1 31 9.AYTEMİZ ALANYASPOR 23 9 4 10 25 26 -1 31 10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 23 8 7 8 21 28 -7 31 11.KASIMPAŞA A.Ş. 23 9 2 12 39 44 -5 29 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 23 6 10 7 30 30 0 28 13.MKE ANKARAGÜCÜ 23 8 3 12 22 36 -14 27 14.GÖZTEPE A.Ş. 23 8 1 14 25 32 -7 25 15.FENERBAHÇE A.Ş. 22 5 9 8 23 29 -6 24 16.BURSASPOR 23 4 12 7 19 26 -7 24 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 23 4 9 10 24 31 -7 21 18.AKHİSARSPOR 23 4 6 13 21 38 -17 18

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 23. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

GÖZTEPE A.Ş. 1 - 3 TRABZONSPOR A.Ş.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 - 0 EVKUR YENİ MALATYASPOR

DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 2 ANTALYASPOR A.Ş.

AYTEMİZ ALANYASPOR 3 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.

MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

ATİKER KONYASPOR 0 - 1 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

GALATASARAY A.Ş. 1 - 0 AKHİSARSPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 - 0 BURSASPOR

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE