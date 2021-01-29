Spor Toto Süper Lig 21. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmibirinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 21. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 21. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|24
|44
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|20
|13
|3
|4
|42
|23
|19
|42
|3.GALATASARAY A.Ş.
|20
|12
|3
|5
|41
|17
|24
|39
|4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|20
|9
|8
|3
|34
|24
|10
|35
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|20
|10
|4
|6
|34
|20
|14
|34
|6.TRABZONSPOR A.Ş.
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|2
|33
|7.ATAKAŞ HATAYSPOR
|20
|9
|5
|6
|29
|25
|4
|32
|8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|20
|8
|6
|6
|33
|29
|4
|30
|9.YENİ MALATYASPOR
|20
|7
|6
|7
|27
|26
|1
|27
|10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|-6
|26
|11.GÖZTEPE A.Ş.
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|5
|25
|12.KASIMPAŞA A.Ş.
|20
|7
|4
|9
|23
|30
|-7
|25
|13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|20
|6
|7
|7
|27
|35
|-8
|25
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|20
|5
|9
|6
|21
|25
|-4
|24
|15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|20
|6
|6
|8
|26
|32
|-6
|24
|16.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|0
|23
|17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|20
|5
|4
|11
|14
|26
|-12
|19
|18.GENÇLERBİRLİĞİ
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|-20
|19
|19.MKE ANKARAGÜCÜ
|20
|5
|3
|12
|25
|34
|-9
|18
|20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|-16
|17
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|-19
|14
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|29.01.202116:00
|YENİ MALATYASPOR
|-
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|29.01.202119:00
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|-
|GALATASARAY A.Ş.
|30.01.202113:30
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|30.01.202116:00
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|30.01.202116:00
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|30.01.202119:00
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|31.01.202113:30
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|31.01.202116:00
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|31.01.202116:00
|GENÇLERBİRLİĞİ
|-
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|31.01.202119:00
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
Haftayı bay geçen takım
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
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