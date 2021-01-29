Spor Toto Süper Lig 21. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmibirinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 21. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 21. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 20 14 2 4 47 23 24 44 2.FENERBAHÇE A.Ş. 20 13 3 4 42 23 19 42 3.GALATASARAY A.Ş. 20 12 3 5 41 17 24 39 4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 20 9 8 3 34 24 10 35 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 20 10 4 6 34 20 14 34 6.TRABZONSPOR A.Ş. 20 9 6 5 25 23 2 33 7.ATAKAŞ HATAYSPOR 20 9 5 6 29 25 4 32 8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 20 8 6 6 33 29 4 30 9.YENİ MALATYASPOR 20 7 6 7 27 26 1 27 10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 20 6 8 6 20 26 -6 26 11.GÖZTEPE A.Ş. 20 6 7 7 29 24 5 25 12.KASIMPAŞA A.Ş. 20 7 4 9 23 30 -7 25 13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 20 6 7 7 27 35 -8 25 14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 20 5 9 6 21 25 -4 24 15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 20 6 6 8 26 32 -6 24 16.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 20 6 5 9 27 27 0 23 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 20 5 4 11 14 26 -12 19 18.GENÇLERBİRLİĞİ 20 5 4 11 20 40 -20 19 19.MKE ANKARAGÜCÜ 20 5 3 12 25 34 -9 18 20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 20 4 5 11 19 35 -16 17 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 20 3 5 12 19 38 -19 14

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

29.01.2021 16:00 YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 29.01.2021 19:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. 30.01.2021 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. - HES KABLO KAYSERİSPOR 30.01.2021 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR 30.01.2021 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ATAKAŞ HATAYSPOR 30.01.2021 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 31.01.2021 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ 31.01.2021 16:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - GÖZTEPE A.Ş. 31.01.2021 16:00 GENÇLERBİRLİĞİ - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 31.01.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

Haftayı bay geçen takım

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR