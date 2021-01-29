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Süper Lig puan durumu 29 Ocak! Spor Toto Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Süper Lig puan durumu 21. hafta oynanacak son maç öncesinde sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın açılış maçında Yeni Malatya, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Galatasaray ise Gaziantep deplasmanına konuk olacak İşte, Spor Toto Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu...

Süper Lig puan durumu 29 Ocak! Spor Toto Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Spor Toto Süper Lig 21. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmibirinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 21. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 21. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.20142447232444
2.FENERBAHÇE A.Ş.20133442231942
3.GALATASARAY A.Ş.20123541172439
4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2098334241035
5.AYTEMİZ ALANYASPOR20104634201434
6.TRABZONSPOR A.Ş.209652523233
7.ATAKAŞ HATAYSPOR209562925432
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.208663329430
9.YENİ MALATYASPOR207672726127
10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR206862026-626
11.GÖZTEPE A.Ş.206772924525
12.KASIMPAŞA A.Ş.207492330-725
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.206772735-825
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR205962125-424
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK206682632-624
16.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR206592727023
17.HES KABLO KAYSERİSPOR2054111426-1219
18.GENÇLERBİRLİĞİ2054112040-2019
19.MKE ANKARAGÜCÜ2053122534-918
20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2045111935-1617
21.YUKATEL DENİZLİSPOR2035121938-1914

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

29.01.202116:00YENİ MALATYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

29.01.202119:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş.

30.01.202113:30KASIMPAŞA A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR

30.01.202116:00AYTEMİZ ALANYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR

30.01.202116:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ATAKAŞ HATAYSPOR

30.01.202119:00FENERBAHÇE A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

31.01.202113:30BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ

31.01.202116:00YUKATEL DENİZLİSPOR-GÖZTEPE A.Ş.

31.01.202116:00GENÇLERBİRLİĞİ-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

31.01.202119:00BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş.

Haftayı bay geçen takım
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

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