Puan durumu son maçların oynanması heyecan dolu iki derbiden çıkan sonuçlar ve bu akşam oynanacak son maç nedeniyle merak ediliyor. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. hafta maçları bu akşamki Gazişehir Gaziantep Futbol Kulubü - Göztepe maçı ile sona erecek. TFF Süper Lig 6. hafta maçları ile birlikte son puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 6. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 6 4 2 0 13 6 7 14 2.FENERBAHÇE A.Ş. 6 3 2 1 11 6 5 11 3.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 5 3 1 1 10 10 0 10 4.TRABZONSPOR A.Ş. 6 2 3 1 11 8 3 9 5.DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 2 3 1 9 6 3 9 6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 6 2 3 1 6 5 1 9 7.GALATASARAY A.Ş. 6 2 3 1 6 6 0 9 8.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 6 2 2 2 10 8 2 8 9.YUKATEL DENİZLİSPOR 6 2 2 2 5 3 2 8 10.ANTALYASPOR A.Ş. 6 2 2 2 8 9 -1 8 11.MKE ANKARAGÜCÜ 6 2 2 2 5 8 -3 8 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 6 2 2 2 5 9 -4 8 13.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 6 2 1 3 11 9 2 7 14.KASIMPAŞA A.Ş. 6 2 1 3 6 7 -1 7 15.GÖZTEPE A.Ş. 5 1 2 2 1 4 -3 5 16.BEŞİKTAŞ A.Ş. 6 1 2 3 8 12 -4 5 17.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 6 0 3 3 7 10 -3 3 18.GENÇLERBİRLİĞİ 6 0 2 4 6 12 -6 2



Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

27.09.2019 20:30 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 5 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

28.09.2019 15:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 1KASIMPAŞA A.Ş.

28.09.2019 17:30 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR

28.09.2019 20:00 GALATASARAY A.Ş. 0 - 0FENERBAHÇE A.Ş.

29.09.2019 14:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 2 - 1 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

29.09.2019 16:30 ANTALYASPOR A.Ş. 3 - 0 BTC TURK YENİ MALATYASPOR

29.09.2019 16:30 MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

29.09.2019 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. 4 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.

30.09.2019 20:00 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - GÖZTEPE A.Ş.