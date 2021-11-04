Spor Toto Süper Lig 12. hafta güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de onikinci hafta maçları oynanıyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 12. hafta fikstürü ve puan durumu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 12. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|11
|8
|3
|0
|22
|10
|12
|27
|2.ATAKAŞ HATAYSPOR
|11
|7
|2
|2
|20
|8
|12
|23
|3.AYTEMİZ ALANYASPOR
|11
|6
|3
|2
|18
|17
|1
|21
|4.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|11
|6
|2
|3
|20
|13
|7
|20
|5.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|11
|5
|5
|1
|16
|10
|6
|20
|6.GALATASARAY A.Ş.
|11
|6
|2
|3
|17
|14
|3
|20
|7.FENERBAHÇE A.Ş.
|11
|6
|1
|4
|15
|13
|2
|19
|8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|11
|5
|3
|3
|17
|14
|3
|18
|9.ALTAY
|11
|5
|1
|5
|17
|17
|0
|16
|10.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|11
|5
|0
|6
|15
|14
|1
|15
|11.YUKATEL KAYSERİSPOR
|11
|4
|2
|5
|15
|18
|-3
|14
|12.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|11
|3
|4
|4
|16
|17
|-1
|13
|13.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|11
|2
|6
|3
|15
|13
|2
|12
|14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|11
|3
|3
|5
|13
|17
|-4
|12
|15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|11
|3
|3
|5
|12
|16
|-4
|12
|16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|11
|4
|0
|7
|11
|19
|-8
|12
|17.KASIMPAŞA A.Ş.
|11
|2
|3
|6
|12
|16
|-4
|9
|18.GÖZTEPE A.Ş.
|11
|2
|3
|6
|11
|16
|-5
|9
|19.GZT GİRESUNSPOR
|11
|2
|3
|6
|7
|12
|-5
|9
|20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|11
|1
|1
|9
|9
|24
|-15
|4
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
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