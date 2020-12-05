Spor Toto Süper Lig 11. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 11. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 11. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AYTEMİZ ALANYASPOR
|9
|7
|2
|0
|19
|3
|16
|23
|2.GALATASARAY A.Ş.
|10
|6
|2
|2
|16
|7
|9
|20
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|7
|20
|4.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|3
|19
|5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|2
|15
|6.KASIMPAŞA A.Ş.
|11
|4
|3
|4
|13
|13
|0
|15
|7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|10
|3
|5
|2
|17
|11
|6
|14
|8.GÖZTEPE A.Ş.
|9
|3
|5
|1
|15
|9
|6
|14
|9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|10
|4
|2
|4
|16
|15
|1
|14
|10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|9
|3
|3
|3
|10
|7
|3
|12
|11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|9
|3
|3
|3
|12
|14
|-2
|12
|12.YENİ MALATYASPOR
|9
|3
|3
|3
|10
|12
|-2
|12
|13.ATAKAŞ HATAYSPOR
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|-2
|12
|14.TRABZONSPOR A.Ş.
|10
|3
|3
|4
|12
|15
|-3
|12
|15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|10
|2
|4
|4
|11
|16
|-5
|10
|16.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|-3
|9
|17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|-4
|9
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|9
|2
|2
|5
|5
|11
|-6
|8
|19.YUKATEL DENİZLİSPOR
|9
|1
|3
|5
|8
|16
|-8
|6
|20.GENÇLERBİRLİĞİ
|9
|1
|2
|6
|6
|16
|-10
|5
|21.MKE ANKARAGÜCÜ
|8
|0
|2
|6
|7
|15
|-8
|2
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|04.12.202019:30
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|3 - 0
|KASIMPAŞA A.Ş.
|05.12.202013:30
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|05.12.202013:30
|GENÇLERBİRLİĞİ
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|05.12.202016:00
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|05.12.202016:00
|YENİ MALATYASPOR
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|05.12.202019:00
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|06.12.202013:30
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|-
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|06.12.202016:00
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|06.12.202019:00
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
|07.12.202019:30
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
Haftayı bay geçen takım
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
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