Spor Toto Süper Lig 11. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 11. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 11. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 9 7 2 0 19 3 16 23 2.GALATASARAY A.Ş. 10 6 2 2 16 7 9 20 3.FENERBAHÇE A.Ş. 10 6 2 2 20 13 7 20 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 10 6 1 3 20 17 3 19 5.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 10 3 6 1 15 13 2 15 6.KASIMPAŞA A.Ş. 11 4 3 4 13 13 0 15 7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 10 3 5 2 17 11 6 14 8.GÖZTEPE A.Ş. 9 3 5 1 15 9 6 14 9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 10 4 2 4 16 15 1 14 10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 9 3 3 3 10 7 3 12 11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 9 3 3 3 12 14 -2 12 12.YENİ MALATYASPOR 9 3 3 3 10 12 -2 12 13.ATAKAŞ HATAYSPOR 7 3 3 1 7 9 -2 12 14.TRABZONSPOR A.Ş. 10 3 3 4 12 15 -3 12 15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 10 2 4 4 11 16 -5 10 16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 9 2 3 4 8 11 -3 9 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 9 2 3 4 11 15 -4 9 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 9 2 2 5 5 11 -6 8 19.YUKATEL DENİZLİSPOR 9 1 3 5 8 16 -8 6 20.GENÇLERBİRLİĞİ 9 1 2 6 6 16 -10 5 21.MKE ANKARAGÜCÜ 8 0 2 6 7 15 -8 2

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

04.12.2020 19:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 - 0 KASIMPAŞA A.Ş. 05.12.2020 13:30 GÖZTEPE A.Ş. - HES KABLO KAYSERİSPOR 05.12.2020 13:30 GENÇLERBİRLİĞİ - AYTEMİZ ALANYASPOR 05.12.2020 16:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 05.12.2020 16:00 YENİ MALATYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 05.12.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR 06.12.2020 13:30 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 06.12.2020 16:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ 06.12.2020 19:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. 07.12.2020 19:30 TRABZONSPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

Haftayı bay geçen takım

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.