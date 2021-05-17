Spor Toto Süper Lig 42. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de kırk ikinci hafta maçları oynandı ve şampiyon ile küme düşen son ekip belli oldu. İşte, Süper Lig puan durumu maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 42. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 40 26 6 8 89 44 45 84 2.GALATASARAY A.Ş. 40 26 6 8 80 36 44 84 3.FENERBAHÇE A.Ş. 40 25 7 8 72 41 31 82 4.TRABZONSPOR A.Ş. 40 19 14 7 50 37 13 71 5.DEMİR GRUP SİVASSPOR 40 16 17 7 54 43 11 65 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 40 17 10 13 62 53 9 61 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 40 17 9 14 58 45 13 60 8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 40 16 12 12 64 52 12 60 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 40 15 13 12 59 51 8 58 10.GÖZTEPE A.Ş. 40 13 12 15 59 59 0 51 11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 40 12 14 14 49 48 1 50 12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 40 12 12 16 43 55 -12 48 13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 40 12 12 16 53 69 -16 48 14.KASIMPAŞA A.Ş. 40 12 10 18 47 57 -10 46 15.HELENEX YENİ MALATYASPOR 40 10 15 15 49 53 -4 45 16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 40 9 17 14 41 55 -14 44 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 40 9 14 17 35 52 -17 41 18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 40 10 10 20 44 68 -24 40 19.MKE ANKARAGÜCÜ 40 10 8 22 46 65 -19 38 20.GENÇLERBİRLİĞİ 40 10 8 22 44 76 -32 38 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 40 6 10 24 38 77 -39 28

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 42. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

15.05.2021 18:00 MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR 15.05.2021 18:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 1 KASIMPAŞA A.Ş. 15.05.2021 18:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 15.05.2021 18:00 ATAKAŞ HATAYSPOR 0 - 1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 15.05.2021 18:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 5 - 1 YUKATEL DENİZLİSPOR 15.05.2021 18:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 0 - 0 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 15.05.2021 20:30 HES KABLO KAYSERİSPOR 1 - 2 FENERBAHÇE A.Ş. 15.05.2021 20:30 GALATASARAY A.Ş. 3 - 1 HELENEX YENİ MALATYASPOR 15.05.2021 20:30 GÖZTEPE A.Ş. 1 - 2 BEŞİKTAŞ A.Ş. 15.05.2021 20:30 TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

Haftayı bay geçen takım

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR