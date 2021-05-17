Spor Toto Süper Lig 42. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de kırk ikinci hafta maçları oynandı ve şampiyon ile küme düşen son ekip belli oldu. İşte, Süper Lig puan durumu maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 42. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|40
|26
|6
|8
|89
|44
|45
|84
|2.GALATASARAY A.Ş.
|40
|26
|6
|8
|80
|36
|44
|84
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|40
|25
|7
|8
|72
|41
|31
|82
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|40
|19
|14
|7
|50
|37
|13
|71
|5.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|40
|16
|17
|7
|54
|43
|11
|65
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|40
|17
|10
|13
|62
|53
|9
|61
|7.AYTEMİZ ALANYASPOR
|40
|17
|9
|14
|58
|45
|13
|60
|8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|40
|16
|12
|12
|64
|52
|12
|60
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|40
|15
|13
|12
|59
|51
|8
|58
|10.GÖZTEPE A.Ş.
|40
|13
|12
|15
|59
|59
|0
|51
|11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|40
|12
|14
|14
|49
|48
|1
|50
|12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|40
|12
|12
|16
|43
|55
|-12
|48
|13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|40
|12
|12
|16
|53
|69
|-16
|48
|14.KASIMPAŞA A.Ş.
|40
|12
|10
|18
|47
|57
|-10
|46
|15.HELENEX YENİ MALATYASPOR
|40
|10
|15
|15
|49
|53
|-4
|45
|16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|40
|9
|17
|14
|41
|55
|-14
|44
|17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|40
|9
|14
|17
|35
|52
|-17
|41
|18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|40
|10
|10
|20
|44
|68
|-24
|40
|19.MKE ANKARAGÜCÜ
|40
|10
|8
|22
|46
|65
|-19
|38
|20.GENÇLERBİRLİĞİ
|40
|10
|8
|22
|44
|76
|-32
|38
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|40
|6
|10
|24
|38
|77
|-39
|28
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 42. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|15.05.202118:00
|MKE ANKARAGÜCÜ
|0 - 1
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|15.05.202118:00
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|2 - 1
|KASIMPAŞA A.Ş.
|15.05.202118:00
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|0 - 2
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|15.05.202118:00
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|0 - 1
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|15.05.202118:00
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|5 - 1
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|15.05.202118:00
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|0 - 0
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|15.05.202120:30
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|1 - 2
|FENERBAHÇE A.Ş.
|15.05.202120:30
|GALATASARAY A.Ş.
|3 - 1
|HELENEX YENİ MALATYASPOR
|15.05.202120:30
|GÖZTEPE A.Ş.
|1 - 2
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|15.05.202120:30
|TRABZONSPOR A.Ş.
|2 - 1
|GENÇLERBİRLİĞİ
Haftayı bay geçen takım
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
YORUMLAR