Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Süper Loto çekiliş sonuçları 11 Haziran 2020! Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto sonucu sorgula

Süper Loto çekilişi bu akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 660. kez gerçekleştirildi. Süper Loto'da 3 kez devreden büyük ikramiye bu akşam sahibini buldu mu? İşte 11 Haziran 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto

Süper Loto sonuçları için heyecan bu akşamki çekilişle birlikte sona erdi. Süper Loto'da 1'den 54'e kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. 3 haftadır üst üste devreden büyük ikramiyenin bu akşam kazananı oldu mu? 11 Haziran 2020 Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde.

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 11 HAZİRAN 2020: 2 - 9 - 15 - 19 - 29 - 51

Süper Loto çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından perşembe akşamları saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Bu haftaki sonuçlara göre, ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

6 bilen kişi sayısı : ***
5 bilen kişi sayısı : ***
4 bilen kişi sayısı : ***
3 bilen kişi sayısı : ***

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

TÜM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yıkılan binanın yakınında buldu... Yetkililere teslim etti! - Haberler
YAŞAMYıkılan binanın yakınında buldu
Gövdesinden 18 ağaç yetişen ladin ağacı ziyarete açılacak
YAŞAMGövdesinden 18 ağaç yetişmişti...
Ege'nin renkli simaları: Afro-Türkler
YAŞAMKökenleri Afrika'dan şiveleri Ege'den
Madavans Vadisi'nin "kesin korunacak hassas alan ilan"edilmesi sevindirdi
YAŞAMKesin korunacak hassas alan ilan edildi...
Karantinada tatil pozu verdi!
YAŞAMEvde poz verdi, sosyal medyada ilgi çekti!
Kızılırmak Deltası'nda açan nilüfer çiçekleri görsel şölen sunuyor
YAŞAMGörsel şölen sunuyor
Didim'deki Apollon Tapınağı ziyaretçilerini bekliyor
YAŞAMApollon Tapınağı ziyaretçilerini bekliyor
Çorum'da aslan iddiası! Hayvan otlatırken gördü - Haberler
YAŞAMÇorum'da aslan iddiası! Hayvan otlatırken gördü
Çekim yaparken neye uğradığını şaşırdı... O anları kaydetti - Haberler
YAŞAMÇekim yaparken neye uğradığını şaşırdı... O anları ...
Aizanoi Antik Kenti'nin gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel
YAŞAMGecesi ayrı gündüzü ayrı güzel

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X