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Süper Loto çekiliş sonuçları 2 Nisan 2020! 22 milyon lira İstanbul'a! Milli Piyango Süper Loto sonucu

Süper Loto çekilişi dün akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 650. kez gerçekleştirildi. Süper Loto'nun 2 Nisan tarihli çekilişinde 6 bilen 1 kişi büyük ikramiye olan 22 bin 346 bin lira kazandı. İşte 2 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto

Süper Loto sonuçları için heyecan dün akşam sona erdi. Süper Loto'da 1'den 54'e kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. 7 haftadır üst üste devreden büyük ikramiye dün akşam 22 milyon 300 bini aştı. Ve İstanbul'da 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. 2 Nisan 2020 Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde.

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 2 NİSAN 2020: 01 - 08 - 40 - 43 - 44 - 46

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / MALTEPE

6 bilen kişi sayısı : 1
5 bilen kişi sayısı : 38
4 bilen kişi sayısı : 3.158
3 bilen kişi sayısı : 70.088

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 22.346.079,60 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 17.547,45 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 229,65 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 17,40 TL

HABERTÜRK'ÜN ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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