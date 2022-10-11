11 Ekim 2022 Süper Loto çekilişi için beklenen gün geldi çattı. Bu akşam düzenlenecek ve büyük heyecana sahne olacak çekiliş öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte, hem çekilişin başlama saati ve canlı yayın bağlantısı hem de büyük ikramiyenin tutarı...