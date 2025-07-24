Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Süper Loto'da kazandıran numaralar: 24 Temmuz Perşembe Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: 24 Temmuz Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto heyecanı haftanın ikinci çekilişi ile devam etti. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklanıyor. İşte 24 Temmuz Perşembe Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 22:42 Güncelleme: 24.07.2025 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Loto sonuçlarında geri sayım sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto haftanın son çekilişi gerçekleşiyor. Şans oyunu severlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 24 Temmuz Perşembe Süper Loto sonuçları...

        24 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        REKLAM

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Macron: Filistin devletini tanıyacağız
        Macron: Filistin devletini tanıyacağız
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Trump'tan Musk açıklaması
        Trump'tan Musk açıklaması
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Başakşehir, Bulgaristan'da avantajı kaptı!
        Başakşehir, Bulgaristan'da avantajı kaptı!
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor