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Süper Loto sonuçları 22 Ağustos! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula: 36 milyon lira 1 kişinin

Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) gerçekleştirdiği 618. hafta çekilişi ile birlikte belli oldu. Ve böylece haftalardır devreden 36 buçuk milyon liralık dev ikramiye sahibini buldu. Tam tamına 36 milyon 524 bin liralık ikramiye İstanbul'dan bir talihlinin oldu. İşte 23 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto

Süper Loto çekilişi için dün akşam çok büyük bir heyecan yaşandı. 9 hafta üst üste devreden Süper Loto'da heyecan doruklara çıktı. Vatandaşlar büyük ikramiyenin sahibi olmak için Süper Loto'ya büyük ilgi gösterdi. Şanslı rakamlar belirlendiğinde 36 buçuk milyon liralık büyük ikramiyenin İstanbul'dan 1 kişinin olduğu öğrenildi. Süper Loto sonuçları haberimizde.

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 22 AĞUSTOS: 10 - 17 - 36 - 37 - 53 - 54

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BAKIRKÖY

6 bilen kişi sayısı : 1
5 bilen kişi sayısı : 141
4 bilen kişi sayısı : 8.159
3 bilen kişi sayısı : 172.378

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 36.524.373,95 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10.047,45 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 188,30 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,05 TL

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te gerçekleştiriliyor. Çekilişler www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları ile birlikte ikramiye bilgileri ise takriben yarım saat içerisinde yine www.mpi.gov.tr adresi üzerinden açıklanıyor.

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