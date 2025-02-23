Süper Mario!

Süper Mario!
Beşiktaş'ta transfer edildiği günden bu yana tartışılan isim olan Joao Mario, Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte yeniden doğdu.
Eyüpspor'u deplasmanda mağlup ederek Süper Lig'de uzun bir aradan sonra 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde bireysel performanslar da yükselişe geçti.
Siyah-beyazlılarda bu periyotta en fazla dikkat çeken isimlerden birisi ise Joao Mario'ydu.
Solskjaer'in Athletic Bilbao, Antalyaspor ve Twente ile oynanan maçlarda sonradan oyuna giren tecrübeli futbolcu, son 4 resmi maçta ise değişmezi oldu.
Ligde Sivasspor, Trabzonspor ve Eyüpspor maçları ile kupada Kırklarelispor maçına 11'de başlayan Portekizli futbolcu, 2 gol kaydederken sergilediği performansla da alkış aldı.
Eyüpspor karşısında Beşiktaş'ın özellikle sol taraftan yaptığı hücumlarda başrol oynayan Joao Mario, son 3 maçta sırasıyla %90, %90 ve %86 pas isabeti elde etti.
Benfica'dan transfer edilen Joao Mario, Solskjaer'den önceki süreçte ise sık sık forma şansı bulsa da skor katkısı verememişti.