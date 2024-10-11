'Süper vali'nin oğlu babasının cipinde

Erzincan’da bir dönemin süper valisi olarak anılan Recep Yazıcıoğlu’nun o dönem kullandığı cip, valinin oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile buluşturuldu.

İHA'nın haberine göre valinin oğlu, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun jestiyle geçmişe dönerek babasının anılarını tazeledi.

DUYGUSAL ANLARA SAHNE OLDU

1991-1999 yılları arasında Erzincan valisi olarak görev yapan Recep Yazıcıoğlu, şehirde bıraktığı izlerle hafızalarda yer etti. O dönemde kullandığı cipi, şimdi oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile bir araya geldi. Vali Hamza Aydoğdu ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’un da katıldığı buluşma, duygusal anlara sahne oldu.