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        'Süper vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu yıllar sonra babasının kullandığı cipi sürdü

        Erzincan'da bir dönemin süper valisi olarak anılan Recep Yazıcıoğlu'nun o dönem kullandığı cip, oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile buluşturuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:34 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:34
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        'Süper vali'nin oğlu babasının cipinde
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        Erzincan’da bir dönemin süper valisi olarak anılan Recep Yazıcıoğlu’nun o dönem kullandığı cip, valinin oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile buluşturuldu.

        İHA'nın haberine göre valinin oğlu, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun jestiyle geçmişe dönerek babasının anılarını tazeledi.

        DUYGUSAL ANLARA SAHNE OLDU

        1991-1999 yılları arasında Erzincan valisi olarak görev yapan Recep Yazıcıoğlu, şehirde bıraktığı izlerle hafızalarda yer etti. O dönemde kullandığı cipi, şimdi oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile bir araya geldi. Vali Hamza Aydoğdu ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’un da katıldığı buluşma, duygusal anlara sahne oldu.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, jest karşısında teşekkür ederek, bu anı unutmayacağını vurguladı.

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        #recep yazıcıoğlu
        #Mehmet Kemal Yazıcıoğlu
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