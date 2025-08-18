Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 'Süpermen'in kötü adamı Terence Stamp hayatını kaybetti - magazin haberleri

        'Süpermen'in kötü adamı Terence Stamp hayatını kaybetti

        İngiliz sinemasının efsane isimlerinden, 'Süpermen' serisinin kötü karakteri General Zod olarak hafızalara kazınan Terence Stamp, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 17:17 Güncelleme: 18.08.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terence Stamp hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        1960'lı yıllarda ünlenen ve Hollywood'un gişe rekorları kıran 'Süpermen' ve 'Süpermen II' filmlerinde baş düşman General Zod'u canlandıran Terence Stamp, hayatını kaybetti. İngiliz oyuncu, 87 yaşındaydı.

        Ailesinin yaptığı açıklamada, "Hem oyuncu hem de yazar olarak, gelecek yıllarda insanlara ilham vermeye ve onları etkilemeye devam edecek olağanüstü eserler bıraktı. Bu üzücü zamanda mahremiyetimize saygı rica ediyoruz" denildi.

        Oscar adayı Stamp, Pier Paolo Pasolini'nin 1968 yapımı 'Teorem' ve 1971 yapımı 'Cehennemde Bir Mevsim'den, trans bir kadını canlandırdığı 1994 yapımı 'Çöl Kraliçesi Priscilla'nın Maceraları'na kadar birçok filmde rol aldı.

        REKLAM

        Stamp'in sinemadaki ilk rolü, 1962 yapımı tarihi macera filmi 'Billy Budd'daki başrol karakteriydi ve bu rol ona Oscar adaylığı getirdi.

        Sean Connery'nin yerine James Bond rolünü alamayınca İtalyan filmlerinde rol aldı ve 1960'ların sonlarında Federico Fellini ile çalıştı.

        2008 yılında Tom Cruise ile başrol oynadığı 'Valkyrie'de, 2011 yılında Matt Damon ile başrol oynadığı 'Kader Ajanları'nda ve Tim Burton'ın yönettiği filmlerde rol aldı.

        Beyazperdede son kez Edgar Wright’ın 2021 yapımı 'Last Night in Soho' filminde kısa bir rolle göründü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Terence Stamp
        #Süpermen
        #superman
        #ölüm
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Işıkhan ile sendikalar 18.30'da görüşecek
        Bakan Işıkhan ile sendikalar 18.30'da görüşecek
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        En düşük artış, en yüksek satış
        En düşük artış, en yüksek satış
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Navigasyon yanlış yönlendirdi... Peribacaları'na girdi!
        Navigasyon yanlış yönlendirdi... Peribacaları'na girdi!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        Abraham fırtınası!
        Abraham fırtınası!
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi