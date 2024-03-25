Süpermen'in yıldızı Henry Cavill sevgilisiyle el ele

Cavill, aşkını ilan etmesinin ardından sevgilisiyle ilgili olumsuz yorumlar yapan hayranlarına sosyal medyadan seslenerek, şunları söylemişti:

"Son zamanlarda bazı düşmanlıkların olduğunu fark ettim, kendime engel olamadım. Bu anasayfada giderek daha yaygın hale geliyor. Kişisel hayatımla ve profesyonel ortaklıklarımla alakalı çok fazla şey var, şimdilik bunlara spekülasyon diyelim. 'Spekülasyon' yapan kişilerin tutku ve desteğini takdir ederken öyle bir noktaya geldi ki kendi içinde kötü olan bir şeyler söylemem gerekiyor. Toplumsal aydınlanma çağında yaşıyoruz. Herkes giderek düşüncelerinin dar görüşlü olabileceğini fark ediyor ve diğerlerini kapsayacak şekilde bunları genişletme ihtiyacı duyuyor."