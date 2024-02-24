Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Süperstar Ajda Pekkan, hayatının ilk stadyum konserine hazırlanıyor

        Süperstar Ajda Pekkan, hayatının ilk stadyum konserine hazırlanıyor

        Ajda Pekkan, geçirdiği omuz ameliyatınından sonra hayatının ilk stadyum konserini verecek. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserde en pahalı bilet 15 bin TL olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 17:44 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        hayatının ilk stadyum konserine hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ajda Pekkan, geçtiğimiz yaz aylarından beri yırtık olan omuz tendonundan ameliyat olmuştu. 77 yaşındaki Süperstar hayatının ilk stadyum konserini vermeye hazırlanıyor. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserin en pahalı bileti ise 15 bin TL olacak. Süperstar, 12 Haziran'da 'Ajda Pekkan ve Arkadaşları' adında vereceği konserde 'Selda Bağcan', 'Nilüfer', 'Kenan Doğulu', 'Sıla', 'Edis', 'Cem Adrian', 'Mabel Matiz' gibi bir çok isimle düet yapacak. Merakla beklenen konserin biletleri de satışa çıktı. Konserin en ucuz bileti 700, en pahalı bileti ise 15 bin TL'den satışa sunuldu.

        REKLAM

        Önceki gün Instagram hesabından vereceği konserin heyecanını paylaşan Ajda Pekkan, şu ifadeleri kullandı; "12 Haziran Beşiktaş Stadyumu Ajda ve Arkadaşları... Tabi ki merak ediyorsunuz kim bu arkadaşları. Çok sevdiğim arkadaşlarım, gönlüme dokunan sesler diye ufak bir tüyo vermiş olayım. İlerleyen zamanlarda zaten detayları öğreneceksiniz. Uzun soluklu kariyerimde bir ilk olması bakımından da Beşiktaş Stadyumu konserini çok önemsiyorum ve büyük heyecan içinde hummalı bir hazırlık sürecindeyiz. Hepimiz için unutulmaz bir hatıra hafızalardan silinmeyecek bir gece olması dileğiyle. Öyleyse 12 Haziran'da sağlıkla ve huzurla, heyecan ve aşkla siz, çok sevdiklerimle buluşmak üzere."

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ajda Pekkan

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı