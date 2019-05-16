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Sur'dan ödemeye 1 yıl sonra başla kampanyası

Sur Yapı, ödemelere tam bir yıl sonra başlama fırsatı sağlayan yeni bir kampanya başlatıyor

Sur Yapı

Gayrimenkul şirketi Sur Yapı, İstanbul’un 2 yakasında, 9 ilçede yer alan 12 konut projesi ve Antalya’da, Sur Yapı Antalya projesini kapsayan, ödemelere tam bir yıl sonra başlama fırsatı sağlayan yeni bir kampanya başlatıyor

Yapılan açıklamaya göre; kampanya kapsamında İstanbul ve Antalya’daki Sur Yapı satış ofislerinden, ilk yıl taksit ya da peşinat ödemeden ev sahibi olma imkanı sunuluyor.  İstanbul’un 2 yakasındaki 12 konut projesinde 120 ayda yüzde 0,98, 60 ayda ise yüzde 0,59 vade oranının uygulanacağı belirtildi

Semt Bahçekent projesinde ilk yıl ödemeler, bankaya müşteri adına Sur Yapı tarafından yapılıyor. Ev sahipleri, ödemeye bir yıl sonra yüzde 20 peşinat ve aylık sabit taksitleriyle başlarken,  Antalya projesinde de ilk yıl taksitsiz, peşinatsız, ara ödemesiz bir fırsat sunuluyor. Antalya projesi için uygulanacak ödeme planında konut alıcıları, daire bedelinin yüzde 70’lik kısmı için yüzde 1,45 vade oranında banka kredisi kullanacak ve ilk yıl ödeme yapmayacak.

Kampanya kapsamında, Sur Yapı'nın Antalya'daki projesinde, 51 metrekare Sur Cadde etabında yer alan 190 bin TL’lik bir daire için ilk yıl hiç taksit ödenmeyecek. Birinci yılın sonunda 108 ayda 2 bin 344 TL’lik taksitlerle banka kredisi ödenecek. Birinci yılın sonunda 28 bin 500 TL’lik, ikinci yılın sonunda 28 bin 500 TL’lik olmak üzere toplam iki ara ödeme yapılacağı belirtildi

TESLİMATLAR 2019 YILI İÇERİSİNDE 

23 kule vinç ve bin 500’ün üzerinde işçi ilk etapta yer alan 93 bloktan oluşan 6417 dairenin tamamlanması için 24 saat aralıksız çalışıyor. İlk etabın kaba inşaatının yüzde 95’lik kısmının tamamlandığı projede, 2019 yılı içerisinde ilk etabın teslimleri başlayacak.

Rusya, İngiltere başta olmak üzere Güney Kore dahil 23 ülke vatandaşına satış yapıldığı belirtildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, kampanyanın hem oturumcuya hem de yatırımcıya moral vereceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yılın kampanyasını yapmaya çalıştık. İstanbul’un 2 yakasındaki 12 projemizde ve Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan Antalya projemizle geniş bir portföy sunuyoruz. Hemen teslim projeler de dahil... Bahar havasını sektöre yansıtmak istiyoruz. Sur Yapı güvencesiyle finanse ettiğimiz kampanya özverili yaklaşımımızın bir yansıması oldu. Kampanya bünyesinde konut alıcısı gelip istediği projeden evini seçecek. Peşinatını, taksitlerini bir yıl sonraya erteleyecek ve bir yıl sonra ödemeye başlayacak. Böylelikle bir yıl boyunca hiçbir ödeme yapmamış ve tasarruflarına dokunmamış olacak."

Geliştirdikleri tüm projelerde insanları sadece konut sahibi yapmakla kalmadıklarını vurgulayan Elmas, "Bugün 40 bin Sur Yapılı ile büyük bir aileyiz. Bizler, çok büyük projelerle inşa ettiğimiz evlere sadece sağlam duvarlar örmekle kalmıyoruz, her yeni Sur Yapılıya yepyeni bir yolculuğun da kapılarını aralıyoruz. Bu yolculukta ise aslında inşa ettiğimiz şeyin dört duvardan öte bir hayat olduğu bilinciyle hareket ediyor ve hayallere hizmet ettiğimizi asla unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında, İstanbul Avrupa Yakası'nda yer alan Topkapı Evleri, Kağıthane’de Tempo City, Bahçekent’te Semt Bahçekent, Ispartakule’de Bahçeyaka projeleri, İstanbul Anadolu Yakası'nda yer alan Sancaktepe’de Lavender ve Muhit, Maltepe’de YeşilMavi, Koşuyolu’nda Excellence Koşuyolu, Ümraniye’de Şehir Konakları ve Exen İstanbul, Sultanbeyli’de Gölbahçe Evleri, İlkbahar projeleri ile Sur Yapı Antalya projesi yer alıyor.

 

 

 

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