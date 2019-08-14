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Sürat teknesiyle kaza yapan Arsoy: Çok üzgünüm

DHA

Bodrum'da, sürat teknesiyle çarptığı Gülseren Ayvazoğlu'nun (72) yaralanmasına neden olan ünlü oyuncu Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy (54),"Sahil Güvenlik tarafından aranıncaya kadar kaza olduğunun farkında bile değildim" açıklaması yaptı.

Bodrum

Olay, cumartesi günü, Bitez Adaboğazı Mevkii Akvaryum Koyu'nda meydana geldi. Kıyıdan yaklaşık 15 metre açıkta yüzen Gülseren Ayvazoğlu, Gökhan Arsoy'un kullandığı 8 metrelik 'Cigarettes' isimli sürat teknesinin üzerinden geçmesiyle yaralandı. Ayvazoğlu, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait 'Yaşam ambulans teknesi' ile hastaneye yetiştirildi. İlçede özel bir hastanede geçirdiği ameliyat sonrası hayati tehlikeyi atlatan Ayvazoğlu'nun, bacaklarının diz altından yaralandığı belirtildi. Ayvazoğlu'na çarptıktan sonra kaçtığı öne sürülen Gökhan Arsoy ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FARKINDA DEĞİLMİŞ

Ayvazoğlu'nun bacaklarından yaralandığı kazanın ardından yazılı açıklama yapan Gökhan Arsoy, Bodrum Adaboğazı sularında üzücü bir tekne kazası yaşandığını, asla örtbas etme veya kaçma durumunun olmadığını belirterek, "Yazılan ve söylenilenlerin aksine olayda hiçbir kasıt bulunmamaktadır. Sahil Güvenlik tarafından aranıncaya kadar kaza olduğunun farkında bile değildim. Hemen Sahil Güvenliğe kendim gittim, denizde sırt üstü yatan hanımefendiyi görmediğim gibi, ayaklarına çarptığını dahi anlamadım. Gerek hukuki, gerekse kazada zarar gören hanımefendiye karşı vicdani ve insani yükümlülüklerim ne ise üstlenmeye hazır olduğumu kendisine ve yakınlarına bildirdim. Buradan da yineliyorum" dedi.

 

Yedi yıldır aynı sularda, aynı rotayı izleyerek çok dikkatli ve kurallara uygun bir şekilde tekne kullandığını dile getiren Arsoy şöyle devam etti:

"Ne kadar üzüldüğümü, ne kadar mahcup hissedip, bu talihsiz durumun parçası olduğum düşünüldüğünde kazada incinen hanımefendinin bunun misliyle korku, endişe ve kızgınlık yaşayabileceğini hesaba katarak, duruma hassasiyetle yaklaşılmasını rica ediyorum. Hanımefendinin doktorundan aldığımız bilgiye göre kendisi birkaç gün içinde taburcu olacak ve iyileşme sürecinin akabinde normal hayatına devam edecektir. Bu her insanı kahredecek, ruhunda derin yaralar açacak, fark edilmeden gerçekleşen bir kazadır. Çok üzgünüm."

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