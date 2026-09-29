Sürekli acıkıyorsanız sofranıza bunları ekleyin! Uzun süre tok tutan 7 besin belli oldu: Saatlerce acıktırmıyor

BADEM

Badem ve diğer kuruyemişler protein, lif ve yağ içeren besinler arasında bulunuyor. Bu nedenle dengeli beslenme düzeninde ölçülü miktarlarda tüketilebilir.

Ancak kuruyemişlerin enerji içeriği de yüksek olduğu için porsiyon miktarına dikkat edilmesi gerekiyor.