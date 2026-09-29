Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Sürekli acıkıyorsanız sofranıza bunları ekleyin! Uzun süre tok tutan 7 besin belli oldu: Saatlerce acıktırmıyor

        Sürekli acıkıyorsanız sofranıza bunları ekleyin! Uzun süre tok tutan 7 besin belli oldu: Saatlerce acıktırmıyor

        Öğününü yedikten kısa süre sonra yeniden acıkıyorsanız, tercih ettiğiniz besinlere dikkat etmeniz gerekebilir. Protein ve lif açısından zengin bazı besinler, daha uzun süre tokluk hissine yardımcı olabiliyor. İşte günlük beslenmede yer verilebilecek, tok kalmaya yardımcı 7 besin...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 11:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Gün içinde sık sık acıkmak yalnızca tüketilen yemek miktarıyla değil, öğünün içeriğiyle de ilişkili olabilir. Özellikle protein ve lif içeren besinler, tokluk hissinin daha uzun sürmesine yardımcı olan seçenekler arasında yer alıyor. Peki daha uzun süre tok kalmak isteyenler sofralarında hangi besinlere yer verebilir?

        2

        YUMURTA

        Protein açısından zengin besinlerden biri olan yumurta, kahvaltının yanı sıra farklı öğünlerde de tüketilebiliyor. Protein içeren besinlerin tokluk hissini destekleyebildiği belirtiliyor.

        3

        Bu nedenle yalnızca karbonhidrat ağırlıklı bir öğün yerine protein içeren besinlerle çeşitlendirilmiş öğünler tercih edilebiliyor.

        4

        MERCİMEK

        Mercimek, hem protein hem de lif içeren kuru baklagiller arasında bulunuyor. Bu özelliğiyle daha uzun süre tok kalmaya yardımcı olabilecek besinlerden biri olarak öne çıkıyor.

        5

        Nohut ve kuru fasulye de benzer şekilde protein ve lif içeren baklagiller arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı beslenme kapsamında bu tür baklagillerin tüketilmesini öneriyor.

        6

        YULAF

        Lif içeriği yüksek tam tahıllar da tokluk açısından öne çıkan seçenekler arasında bulunuyor. Yulafın yanı sıra tam tahıllı ekmek ve diğer tam tahıllı ürünler de günlük beslenmede tercih edilebiliyor.

        7

        Lif içeren besinlerin öğünler arasındaki tokluk hissine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

        8

        ELMA

        Meyveler, içerdikleri su ve lif nedeniyle dengeli beslenmenin önemli bir parçasını oluşturuyor. Özellikle lif içeren meyveler, ara öğünlerde tercih edilebilecek seçenekler arasında yer alıyor.

        9

        Dünya Sağlık Örgütü, 10 yaşından büyük kişiler için günlük en az 400 gram sebze ve meyve tüketilmesini öneriyor.

        10

        YOĞURT

        Yoğurt, protein içeren besinlerden biri. Özellikle şeker ilavesiz yoğurt, ara öğünlerde veya ana öğünlerin yanında tercih edilebilir.

        11

        Protein içeren besinlerin tokluk hissini destekleyebilmesi nedeniyle yoğurt da dengeli bir beslenme düzeninde yer verilebilecek seçenekler arasında bulunuyor.

        12

        BADEM

        Badem ve diğer kuruyemişler protein, lif ve yağ içeren besinler arasında bulunuyor. Bu nedenle dengeli beslenme düzeninde ölçülü miktarlarda tüketilebilir.

        Ancak kuruyemişlerin enerji içeriği de yüksek olduğu için porsiyon miktarına dikkat edilmesi gerekiyor.

        13

        NOHUT

        Nohut, protein ve lif açısından zengin kuru baklagillerden biri. Ana öğünlerde salatalara veya farklı yemeklere eklenerek tüketilebiliyor.

        Lif ve protein içeren besinlerin bir arada tüketilmesi, öğünün daha doyurucu olmasına katkı sağlayabilir.

        14

        DAHA UZUN SÜRE TOK KALMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

        Tek bir besinin herkeste aynı süre boyunca tokluk sağlaması beklenmemeli. Daha uzun süre tok kalmaya yardımcı bir öğün oluşturmak isteyenler; protein kaynaklarını, lif içeren sebze ve meyveleri, baklagilleri ve tam tahılları dengeli şekilde bir araya getirebilir.

        15

        Sağlıklı beslenmenin temelinde yalnızca tek bir besine odaklanmak değil, farklı besin gruplarının yeterli ve dengeli şekilde tüketilmesi bulunuyor.

        16

        *Kaynak: NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi), Cambridge University Hospitals NHS ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlıklı beslenme, protein, lif ve tokluk hissine ilişkin rehberleri.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #besin
        #öğün
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        TBMM yeni yasama dönemine hazır!
        TBMM yeni yasama dönemine hazır!
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Güllü'nün kızı hakim karşısında
        Güllü'nün kızı hakim karşısında
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Nev nakil bekliyor
        Nev nakil bekliyor
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        Kaçırılma kodu verilen Dubai-Tel Aviv uçağında neler yaşandı?
        Kaçırılma kodu verilen Dubai-Tel Aviv uçağında neler yaşandı?
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        İddia: Rubio'dan İran heyetine 'New York'tan ayrılın' talimatı
        İddia: Rubio'dan İran heyetine 'New York'tan ayrılın' talimatı
        SGK 85,8 milyar TL açık verdi
        SGK 85,8 milyar TL açık verdi
        15 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var
        15 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var
        Çocuk felcinden dünyanın en hızlı kadınına!
        Çocuk felcinden dünyanın en hızlı kadınına!
        İngiltere'den İran açıklaması
        İngiltere'den İran açıklaması
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        "İnanmak istemiyorum"
        "İnanmak istemiyorum"
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti