Migren belirtileri ve çeşitleri nelerdir? Migrenin nedenleri nelerdir?
Baş ağrısı, toplumun büyük bir çoğunluğunda görülen çok yaygın bir şikayettir. En çok bilinenlerin başında da migren gelir. Migren, herhangi bir yaş döneminde başlayabilen ve ilerleyen yaşlarda sıklığı azalan, sürekli ya da tekrarlama eğilimindeki bir baş ağrısı türü olarak bilinir. Peki, migren hakkında bilmediğimiz daha neler var? İşte detaylar...
Başağrısı, tüm dünyada kişilerin doktora başvurma sebeplerinden en yaygın olanıdır. Baş ağrısı, nörolojik hastalıkların yanı sıra sistemik hastalıklara da eşlik edebilen bir durumdur. En bilinenlerinden biri olan migren ile ilgili bilinmesi gerekenler...
Migren nedir?
Migren, beyin kan damarlarındaki kimyasallarda yaşanan değişim nedeniyle meydana gelen başın bir tarafında tekrarlayan zonklama ataklarının eşlik ettiği baş ağrısı türüdür.
Bulantı, kusma, ışığa ve sese karşı hassasiyet gibi belirtilerle ortaya çıkan migrenin tetikleyicileri genellikle bazı ilaçların kullanımı, alkol tüketimi, fazla kafein alımı, stres, parlak ışık, ses ve uyku sorunlarıdır.
Migren tanısı nasıl konur?
Baş ağrısının ne zaman başladığı, başladığından bu yana şiddeti ve izlenen diğer semptomlar, ne sıklıkta ve başın hangi bölgesinde ağrı olduğu, ağrının ne kadar sürdüğü, hangi durumlardan sonra başladığı gibi sorularla ağrı hakkında bilgi edinilir.
Ayrıca hangi durumlarda ağrının azaldığı ya da arttığı ile varsa kullanılan ilaçlar da doğru teşhis konması açısından önem teşkil eder.Eğer baş ağrısının tipi belirlenemediyse, atipik semtomlar ya da nörolojik muayenede anormal bulgular görüldüyse MR veya bilgisayarlı tomografi uzman hekim tarafından istenir.
Migren neden kaynaklanır?
Migrenin nedenlerinin en başında genetik faktörler gelir. Ailede migren öyküsü varsa migren hastası olma olasılığı yüzde 40’tır. Hem annesi hem babası migren hastası olan bir kişi ise yüzde 75 oranında migren şikayetleri yaşayabilmektedir. Migren ağrısının nedenlerinden biri de de hormonal değişimlerdir.
Bu nedenle migren, en sık kadınlarda görülür. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere göre 3 kat fazla olan migren atakları özellikle adet dönemlerinde hormonal değişimden dolayı şiddetini artırabilir.
Migren belirtileri nelerdir?
Migren belirtileri, baş ağrısı, ışık, ses, koku, hareket ve ısıya karşı hassasiyetin artması, yorgunluk, bulantı ve kusma, bulanık, ışık hüzmeleri ve geometrik şekilleri görme gibi görüş değişikliği, iştah konusunda anormal olumlu ve olumsuz artış, ruh hali değişiklikleri ve susamadır.
Migren belirtileri şunları içerir:
- Zonklayan baş ağrısı
- Mide bulantısı ve kusma
- Işık ve gürültü gibi seslere karşı duyarlılık
- Baş dönmesi, bayılma ve bilinç düzeyinde değişiklik
- Kulaklarda çınlama
- Geveleyerek konuşma
- Görüşte bulanıklık ve görme güçlüğü
- Depresyon gibi ruh hali değişimleri
- Yorgunluk ve enerji düşüklüğü
- El ve ayaklarda uyuşma
- Yeme isteği
- Konuşmada güçlük
Migren tedavisi nasıl yapılır?
Henüz tam olarak anlaşılamadığından dolayı migrenin kesin bir tedavisi yoktur. Bu hastalıkta atakların önlenmesi ya da ataklar sırasında semptomları hafifletmek üzere tedavide iki ayrı yol izlenebilir. Atakların önlenmesi için tetikleyicilerin belirlenmesi ve bunlardan kaçınılması izlenebilecek yollardan bir tanesidir.
Hastanın tetikleyici olma ihtimali olan nedenleri not alması, yeterli uyku ve yeterli su tüketimi, düzenli beslenme ve varsa tetikleyici besinleri diyetinden çıkarması bu yöntem izlenirken alınabilecek önlemler arasındadır. Bir diğer tedavi yöntemi de ilaç kullanımıdır. Eğer kadınlarda menstrüel döngü ile bağlantılı ataklar varsa hormon tedavisi de uygulanabilir.
Kaynak: Memorial/Medicana