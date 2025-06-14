Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Sürekli gaz ve sindirim sorunu yaşıyorsanız dikkat: Kefir bağırsak florasını düzeltir mi?

        Sürekli gaz ve sindirim sorunu yaşıyorsanız dikkat: Kefir bağırsak florasını düzeltir mi?

        Günlük hayatınızda sık sık gaz, şişkinlik veya hazımsızlık hissediyorsanız, bu durum sadece beslenme hatalarından kaynaklanmıyor olabilir. Bağırsak florasında oluşan dengesizlik, sindirim sistemini doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Uzmanlara göre doğal probiyotik kaynağı kefir, bu dengenin yeniden kurulmasına katkı sağlayabilir!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 13:30 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kefir bağırsak florasını düzeltir mi?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Modern yaşamın getirdiği stres, dengesiz beslenme ve hareketsizlik, sindirim sistemi problemlerini adeta kaçınılmaz hale getiriyor. Özellikle şişkinlik, gaz, hazımsızlık gibi sorunlar birçok kişinin günlük yaşam kalitesini düşürüyor. Bu tür sıkıntıların arkasında ise çoğu zaman bozulan bağırsak florası yatıyor. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz kefir ise bu noktada doğal bir çözüm olarak öne çıkıyor.

        BAĞIRSAK FLORASI NEDİR VE NEDEN BOZULUR?

        Bağırsak florası, sindirim sistemimizde yaşayan trilyonlarca faydalı ve zararlı bakteriden oluşan mikrobiyal dengeyi ifade eder. Bu denge, sindirimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini, bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve genel sağlığın korunmasını sağlar. Ancak antibiyotik kullanımı, düzensiz beslenme, yeterli lif tüketmemek ve stres gibi faktörler bu dengeyi bozarak çeşitli sindirim sorunlarına yol açabilir.

        REKLAM

        KEFİRİN GÜCÜ: PROBİYOTİKLER

        Kefir, fermente süt ürünü olarak doğal probiyotik kaynağıdır. İçeriğinde yer alan laktik asit bakterileri ve maya türleri sayesinde bağırsak florasını destekleyici bir etki gösterir. Düzenli tüketildiğinde mide ve bağırsaklarda yaşayan yararlı bakteri oranını artırır, zararlı mikroorganizmaların ise baskılanmasına yardımcı olur.

        GAZ VE ŞİŞKİNLİKTE AZALMA SAĞLAYABİLİR

        Araştırmalar, kefirin düzenli tüketiminin şişkinlik ve gaz gibi sorunları hafiflettiğini göstermektedir. Bunun temel sebebi, kefirin sindirimi kolaylaştırıcı enzimler içermesi ve bağırsak hareketlerini düzenlemesidir. Ayrıca kefirin anti-inflamatuar özellikleri, bağırsak duvarını yatıştırıcı etkiler sağlayabilir.

        NE KADAR VE NASIL TÜKETİLMELİ?

        Kefirin etkili olabilmesi için düzenli ve dengeli tüketimi önemlidir. Günde bir bardak (200-250 ml) kefir içmek, bağırsak florasını desteklemek için yeterli olabilir. Ancak laktoz intoleransı olan bireylerin dikkatli olması, gerekirse bitkisel sütle üretilmiş kefirleri tercih etmesi önerilir.

        UZMANLAR NE DİYOR?

        Beslenme uzmanları, doğal yollarla bağırsak florasının korunmasının hem sindirim hem bağışıklık açısından kritik olduğunu vurguluyor. Kefir gibi fermente ürünler, bu dengeyi sağlamak için basit ama etkili bir araç olabilir. Ancak ciddi sindirim şikayetlerinde mutlaka doktora başvurulması gerektiği de unutulmamalı.

        Kaynak: Mayo Clinic, Healthline, Online Library

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Cinsel istismardan 27 yıl hapis cezası vardı! 'Cinci hoca' yakalandı!
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        "200 milyon Euro gelir bekliyoruz!"
        "200 milyon Euro gelir bekliyoruz!"
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!