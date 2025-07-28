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        Haberler Dünya Ortadoğu Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem

        Suriye'de saat 05.31'de merkez üssü Humus kenti olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 06:08 Güncelleme: 28.07.2025 - 06:14
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        Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 05.31'de merkez üssü Suriye'nin Humus kenti olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Hatay'ın Yayladağı ilçesine 192 kilometre uzaklıktaki depremin, 5,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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