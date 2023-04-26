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Suriye'de Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı

Suriye'de Esad rejimi güçlerinin ve İran'ın kontrolündeki terörist grupların İdlib'deki sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Suriye'de Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı
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AA

Suriye'de Esad rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda sivillerden 1'i yaşamını yitirdi, 4'ü yaralandı.

AA'nın haberine göre, İdlib'in güneyindeki Kefrenbil ilçesinde konuşlu Esad rejimi ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Maarbellit köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esad rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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