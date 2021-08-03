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Suriye'nin güneyindeki Dera kent merkezinin tank atışlarıyla hedef alındığı aktarıldı

Suriye'deki rejimin, güneyindeki Dera ilinde, Rusya'nın ara buluculuğunda, bölge halkıyla yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine şehir merkezindeki Dera el-Beled Mahallesi'ne havan topu ve tank atışlarıyla saldırdığı aktarıldı.

Suriye'nin güneyindeki Dera kent merkezinin tank atışlarıyla hedef alındığı aktarıldı
Dera kent merkezi tank atışlarıyla hedef alındı
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AA

Suriye ordusu ve İran destekli gruplardan oluşan rejim güçlerinin, Dera il merkezinde yer alan Dera el-Beled Mahallesi'ndeki hakimiyetini güçlendirmek için 29 Temmuz'da başlattığı saldırılar sürüyor.

Beşşar Essad yönetimindeki rejim güçleri ve bölge halkı arasında Rusya gözetiminde, şehir merkezindeki Dera el-Mahatta bölgesinde dün gerçekleşen görüşmeler sonuçsuz kalırken görüşmelerde rejim güçleri, Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki silahlı muhalif gruplardan* ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini, evlerin aranması ve mahallede 9 kontrol noktası kurulmasına izin verilmesi talebini yeniledi.

Buna karşılık, bölge halkı adına görüşmeleri yürüten Dera'daki Uzlaşı Merkezi (Deralı Merkezi Komite) ise rejimin isteklerine karşı çıktı.

Bunun üzerine Suriye ordusu, gece saatlerinde, kuşattığı Dera el-Beled Mahallesi'ne tank atışı ve havan toplarıyla saldırdı.

Bombardımanın ardından mahalledeki sivillerin büyük kısmı nispeten daha güvenli gördükleri mahallelere göç etti.

* Adlandırma rejim ve rejim karşıtları tarafından farklı kullanılıyor.

Görsel: 2018 yılına aittir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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