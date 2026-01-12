Habertürk
        Suriye ordusu: YPG/SDG'nin herhangi bir eylemi sert karşılık bulacak

        Suriye ordusu: YPG/SDG’nin herhangi bir eylemi sert karşılık bulacak

        Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'in doğu kırsalındaki tahkimatına dikkati çekerek, herhangi bir askeri eyleme sert karşılık vereceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 15:16 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:16
        Suriye: YPG/SDG'nin herhangi bir eylemi sert karşılık bulacak
        Suriye haber ajansı SANA’ya göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, Halep’in doğusunda Meskene ve Deyr Hafir çevresinde YPG/SDG’nin konuşlandığı noktalara yeni silahlı grupların ulaştığı belirtildi.

        Ordu yetkilileri, “takviyeler arasında PKK mensupları ile devrik rejimin kalıntıları bulunuyor.” bilgisini paylaştı.

        Suriye ordusunun sahadaki durumu doğrudan ve acil şekilde değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, örgütün söz konusu tahkimatının tehlikeli bir tırmanma olduğu vurgulandı.

        Ordu yetkilileri, Suriye ordusunun, söz konusu grupların gerçekleştireceği herhangi bir askeri hareketi sert bir karşılıkla yanıtlanacağını vurgulayarak, “Suriye ordusu bu gelişmeler karşısında eli kolu bağlı kalmayacaktır.” ifadesini kullandı.

        Siviller Halep'in Şeyh Maksud mahallesinden tahliye ediliyor

        YPG, Halep'in tamamından çıkarıldı: Siviller Halep'in Şeyh Maksud mahallesinden tahliye ediliyor

