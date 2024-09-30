Suriye rejimi İdlib'i vurdu: 2 ölü, 3 yaralı

İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu rejim güçleri saflarında yer alan Hizbullah militanları, Sermin köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

AA'nın sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından aldığı bilgiye göre, düzenlenen saldırıda 2 sivil öldü, 3 sivil de yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, karara rağmen saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.