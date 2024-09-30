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        Haberler Dünya Ortadoğu Suriye rejimi İdlib'i vurdu: 2 ölü, 3 yaralı | Dış Haberler

        Suriye rejimi İdlib'i vurdu: 2 ölü, 3 yaralı

        Suriye'deki Beşşar Esad rejimi güçlerinin İdlib ilinin Sermin köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü, 3 sivil yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 06:56 Güncelleme: 30.09.2024 - 06:56
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        Suriye rejimi İdlib'i vurdu: 2 ölü, 3 yaralı
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        İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu rejim güçleri saflarında yer alan Hizbullah militanları, Sermin köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

        AA'nın sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından aldığı bilgiye göre, düzenlenen saldırıda 2 sivil öldü, 3 sivil de yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

        İDLİB'DEKİ DURUM

        Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

        Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, karara rağmen saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

        Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

        2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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