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        Haberler Gündem 3. Sayfa Suriyeli anne ve 2 çocuğu boğuldu | Son dakika haberleri

        Suriyeli anne ve 2 çocuğu boğuldu

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde Suriye uyruklu anne ve 2 çocuğu serinlemek için girdikleri gölette boğularak hayatını kaybetti. Göle girmenin yasak ve tehlikeli olduğunu belirten tabela dikkatleri çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 01:45 Güncelleme: 01.07.2024 - 01:48
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        Suriyeli anne ve 2 çocuğu boğuldu
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        Muğla’nın Yatağan ilçesinde, serinlemek için gölete giren Suriye uyruklu anne Velide Zaza (34) ve çocukları Abdülgani (8) ile Muhammed Nurettin Zaza (7) boğuldu. Anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği bölgede, suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğuna ilişkin uyarı tabelası dikkati çekti.

        Olay, Yenikarakuyu Mahallesi'nde bulunan Kazan Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre Adil Zaza (36), eşi Velide ve çocukları Abdülgani ile Muhammed Nurettin Zaza ile birlikte piknik yapmak için Kazan Göletine gitti. Anne Velide, burada 2 çocuğu ile birlikte serinlemek için suyun 3 metre derinliğinde olduğu öğrenilen alana girdi.

        EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI KURTARMAK İSTEMİŞTİ

        Burada çırpınmaya başlayan eşi ve oğullarını gören baba Adil, suya atlayarak onları kurtarmaya çalıştı. Eşi ve çocuklarını kendi imkanlarıyla kurtaramayan baba, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından göletten çıkarılan anne ve 2 çocuğunun, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Velide ve iki oğlu Abdülgani ile Muhammed Nurettin Zaza'nın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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