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BMGK Suriye toplantısı
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Suriyeli muhalefet temsilcileri BMGK üyeleriyle bir araya geldi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri ile New York’taki BM Genel Sekreterliğinde bir araya gelen Suriye muhalefet temsilcileri, İdlib’e askeri müdaheleye karşı çıkarak, Türkiye’nin bölgede yürüttüğü sürece destek verilmesi gerektiğini belirtti

08.09.2018 - 05:19 | Güncelleme: AA

BMGK üyesi ülkelerin temsilcileri ile “İdlib’de Ölüm Tuzağını önlemek için Suriyeli Sesler” başlığı altında gayri resmi (arria-formula) ortak bir toplantı düzenleyen Suriyeli Muhalefet temsilcileri, İdlib’e olası askeri operasyon konusunda duydukları endişeyi dile getirdi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçleri (SMDK) Ulusal Koalisyonu üyesi ve Cenevre görüşmeleri Baş müzakerecisi Hadi el Bahra, BMGK üyelerine seslenerek, “Bugün size, Suriye’deki sivillerin hayatlarını kurtarmak için adım atmanız çağrısında bulunuyorum. Bu konuda bazı BMGK üyeleri Suriye’de olumlu çözüm yollarının önünde durdu ama oradaki hayatlar hala korunabilir, toplu katliamlar hala önlenebilir. Bu odada oturanlarda siyasi irade olursa, Suriye halkının yanında dururlarsa, daha iyi bir Suriye hala mümkün” diye konuştu.

AA'nın haberine göre El Bahra; Türkiye, Rusya ve İran'ın, dün Tahran’da düzenlediği üçlü zirveye de atıfta bulundu ve Türkiye’nin şimdiye kadar Suriye'de yürüttüğü terörizme karşı çabalarını överek şöyle devam etti:

“Türkiye, bölgedeki aşırıcılık ve terör örgütü sorununu çözme konusunda büyük çaba sarf etti ve bunu da başarıyor. Ama bu planın desteğe ihtiyacı var, bunu bir ay içinde yapamazsınız. Bu yüzden, Türkiye'nin BM ile olan çabalarını desteklemeye ihtiyacımız var. Türkiye, üç buçuk milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Türkiye, sığınmacılara en fazla kucak açan bir ülke, dolayısıyla bu kadar büyük sayıda mülteciye sahip olduğu için bu durumun ne kadar acı olduğunu da biliyor.”

“Dünya Suriye’den vazgeçmemeli, şimdi siyasi çizgide ilerleme için şartları oluşturma zamanı. Bu rüya siyasi bir uzlaşı olmadan gerçekleştirilemez.” ifadelerini kullanan el Bahra, bunun gerçekleştirilmesi halinde Suriyeli halkı terörizme karşı birleştireceğini belirtti.

El Bahra, “Suriye’de 10 bin terörist öldürebilirsin, hepsini bitirebilirsin. Ama onları öldürmekle Suriye’de büyüyecek insanlar için ileride daha aşırıcı tohumlar ekmiş olursunuz. Bu işin çözümü siyasetten geçiyor. Bu dersi, bize pahalıya mal edecek şekilde öğrenmeye ihtiyacımız yok. Afganistan’da El Kaide ile 15 yıldır savaşan Batı tam da bunu yaptı.” ifadelerini kullandı.

El Bahra, son günlerde medyada sıkça gündeme getirilen Suriye’de kimyasal silah kullanılmaması uyarıları ile yetinilmesini de eleştirerek, bunun "Suriye rejimini konvensiyonel silahlarla halkı üzerinde katliam yapabileceği anlamında teşvik" olarak algılandığını da sözlerine ekledi.

Toplantıda söz alan diğer muhalefet temsilcileri Suriye Müzekere Komisyonu Başkan Yardımcısı Hind Kabawat, Komisyon üyeleri Bassma Koudmanı ve Fadwa Ojyli de İdlib’e yapılacak olası bir askeri müdahelenin insanı bir felakete neden olacağını vurguladı.

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