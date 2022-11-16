Sigmund Freud’un psikanaliz yönteminin de ortaya çıkmasında etkili olduğu sürrealizm nedir? Bilinçaltında yer alan şeylerin yüzeye çıkartılması ve tüm düşüncesin akıl, mantık ve estetik kaygılardan uzaklaştırılması gerektiğini savunan sürrealizm örnekleri nelerdir? Sürrealizmin Türk temsilcileri kimlerdir? İşte, tüm detaylar…

Sürrealizm Nedir?

Sürrealizm ya da bir diğer adıyla gerçeküstücülük; aklın, her türlü gelenek ve alışkanlıkların denetiminden sıyrılarak, kabul gören gerçekle bağın kesilmesini ve bu gerçek yerine kişinin, kendince bir gerçek yaratma amacı gütmesini savunan bir sanat ve edebiyat akımıdır.

Sürrealizm; 20. yüzyılın başlarında, Freud’un psikanaliz yöntemi ve görüşlerinden etkilenen Andre Braton tarafından ortaya atılmıştır. Freud’un, ‘’İnsanların edindikleri alışkanlıklar ve arzular bilinçaltında toplanır ve tüm bunlar rüya halindeyken ortaya çıkarlar.’’ görüşünü edebiyata ve sanata uygulayan sürrealizm bu özelliği sebebiyle bilinçaltının bilince karşı olan üstünlüğünü savunmuştur.

Sürrealizm Özellikleri

1924 yılında Fransa’da ortaya çıkan ve oradan tüm dünyaya yayılan sürrealizm özellikleri şu şekilde sıralanabilir: