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Sürü halinde gezen leylekler böyle görüntülendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sürü halinde gezen leylekler görüntülendi. İlçede 20 yıldır fotoğrafçılık yapan doğa tutkunu Ahmet Turan Alpayar, leyleklerin sürü halinde gezmesinin garip bir durum olduğunu belirtti

Sürü halinde gezen leylekler böyle görüntülendi
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İHA

Sivas’ta genelde evlerin çatılarında veya da direklerin tepelerine yuva kuran ve yuvalarda çift şekilde yaşamlarını devam ettiren leylekler bu kez sürü halinde görüntülendi.

Şarkışla ilçesinde havadan da görüntülenen leylek sürüsü dikkat çekti.

20 yıldır fotoğrafçılık yapan doğa tutkunu Ahmet Turan Alpayar, leyleklerin sürü halinde gezmesinin garip bir durum olduğunu ifade etti.

"BİR ARADA GEZMELERİ GARİP BİR DURUM"

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 20 yıldır fotoğrafçılık yapan doğa tutkunu Ahmet Turan Alpayar, leyleklerin bu mevsimde yuva yapmaları gerektiğini ama bu leyleklerin sürü halinde gezdiğini belirterek, "Buralar sulak bir alan olduğu için leyleklerin ve özellikle angut kuşlarının uğrak yeri oldu. Birkaç senedir gözlemliyorum, burada baya kuş çeşitliliği var.

Buraya neredeyse kuş cenneti diyebilirim. Bana göre bunlar henüz eş tutmamış leylekler, uçuşları ve hareketleri onu gösteriyor. Şu an leyleklerin yuva yapma zamanları ama bunlar burada boş boş geziyor. Muhtemelen gençler. Bu aylarda genelde çatılarda ve direklerde görürüz ama ben de ilk kez arazide gezen leylek sürüsüne denk geldim. Bunların bir arada gezmesi garip bir durum" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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