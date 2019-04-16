Suriye'nin terör örgütü PKK/ PYD denetimindeki Ayn el-Arab kentinden Suruç'a yasa dışı yollardan geçiş yapılacağı bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, sınır hattında önlem aldı.

DHA'nın haberine göre sisli havada sınırı geçen 1 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede, PKK/PYD mensubu olduğu saptanan teröristin üzerinde 1 piyade tüfeği ile 42 mermi ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. İsmi açıklanmayan terörist, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.